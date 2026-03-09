Nghệ sĩ Nguyễn Châu sinh năm 1948, vốn là kế toán của Sở Thương nghiệp TPHCM. Dịp tình cờ, ông tham gia phong trào văn nghệ tại cơ sở và bộc lộ năng khiếu diễn xuất thiên bẩm.

Nghệ sĩ Nguyễn Châu.

Nhờ sự tiến cử của đơn vị, ông được theo học khóa biên kịch do Thành đoàn tổ chức. Nguyễn Châu chính thức vào nghề từ chuỗi chương trình Trong nhà ngoài phố của Đài Truyền hình TPHCM.

Nghệ sĩ tham gia nhiều lĩnh vực từ kịch truyền hình, sân khấu đến phim ảnh… Mấy chục năm qua, ông có thói quen ghi nhật ký nghề nghiệp để vừa kỷ niệm, vừa tính toán thu nhập lo cho gia đình. Đến nay, "gia tài" của ông đã vượt con số 600 vở kịch và hơn 500 phim cả điện ảnh lẫn truyền hình.

Ở tuổi gần 80, Nguyễn Châu vẫn miệt mài trên phim trường với suy nghĩ “còn sức còn diễn”. Chia sẻ với VietNamNet, nghệ sĩ vui vì tuổi này vẫn nhận nhiều lời mời từ các đoàn phim. Ông diễn xuất với tâm thế nhẹ nhàng, không đặt nặng chuyện “cơm áo gạo tiền”.

Nguyễn Châu biết ơn bà xã kém 10 tuổi - người đã đồng hành cùng mình suốt 50 năm qua. Cả 2 bén duyên từ khi ông còn là chàng thanh niên nghèo hay ghé quán cơm gia đình bà. Họ dần tìm hiểu, hẹn hò rồi nên nghĩa vợ chồng trong hoàn cảnh cơ cực.

Nghệ sĩ Nguyễn Châu có cuộc hôn nhân 50 năm bền chặt với bà xã kém 10 tuổi.

Nam nghệ sĩ U80 không khỏi bùi ngùi khi nhớ về quá khứ nghèo khó. Ông và vợ phải đi xin gạo, mượn tạm chuồng heo làm nơi nương náu để mưu sinh. Có lúc, ban ngày ông đi diễn hài, chiều tối lại cùng vợ đẩy xe bán bánh mì, phá lấu bên vỉa hè.

Dù cuộc sống kinh tế eo hẹp, bà vẫn âm thầm làm hậu phương, thay chồng quán xuyến việc nhà, nuôi dạy con cái để ông yên tâm đi diễn xa.

"Nếu không có vợ, tôi không có tổ ấm hạnh phúc, đủ đầy như lúc này. Tôi luôn biết ơn cô ấy", nghệ sĩ Nguyễn Châu chia sẻ.

Vợ chồng Nguyễn Châu có 3 người con đều đã tốt nghiệp đại học và đi làm. Trong đó, 2 con gái theo ngành giáo dục, cậu con trai út hiện là phó đạo diễn các đoàn phim.

Gia đình nghệ sĩ Nguyễn Châu nhiều năm qua sống ở quận 6 (cũ), TPHCM. Ông còn có 1 biệt thự cho thuê hàng tháng để dùng chi trả sinh hoạt phí và thuốc men.

“Cả đời bôn ba, giờ con cái lớn khôn, kinh tế vững vàng tôi không mong gì hơn. Tôi chỉ hy vọng có sức khỏe để được làm nghề, sống lâu dài với con cháu”, nghệ sĩ nói.

Nguyễn Châu trở lại đóng "Cơm sôi nhỏ lửa".

Nguyễn Châu giữ thói quen dù đi phim xa đến đâu vẫn phải về nhà. Ông muốn tận hưởng giây phút sum họp gia đình, vừa chăm sóc bà xã mắc bệnh tiểu đường 20 năm.

Gần đây, nghệ sĩ Nguyễn Châu trở lại màn ảnh nhỏ với phim ngắn Cơm sôi nhỏ lửa (thuộc series Phim ngắn cuối tuần) của Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Nam nghệ sĩ tâm đắc với vai diễn này bởi nó chứa đựng thông điệp nhân văn về sự thấu hiểu và nhường nhịn trong hôn nhân. Điều này cũng phần nào phản chiếu chính cuộc đời thật của ông, nơi sự thấu hiểu đã giúp gia đình vượt qua nghịch cảnh để có hạnh phúc viên mãn.

Trailer phim "Cơm sôi nhỏ lửa" có nghệ sĩ Nguyễn Châu đóng

Ảnh, clip: NVCC