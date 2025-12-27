Nghệ sĩ Tấn Thi sinh năm 1949, là gương mặt quen thuộc với khán giả. Ông là lứa học viên đầu tiên của khóa đào tạo đặc biệt tại Đoàn Kịch nói Nam bộ, cùng với NSND Kim Xuân, NSƯT Minh Hạnh, Hồng Dung...

Nghệ sĩ từng góp mặt trong các phim ăn khách như: Gọi giấc mơ về, Người đẹp Bình Dương, Lục Vân Tiên, Lưới trời, Mẹ rơm...

Nghệ sĩ Tấn Thi.

Vốn sở hữu ngoại hình chất phác, hiền hậu, ông gắn liền với hình tượng "Ông già Nam Bộ" trên màn ảnh lẫn sân khấu phía Nam suốt nhiều thập niên.

Ở tuổi ngoài thất thập, Tấn Thi vẫn miệt mài với những vai diễn lớn nhỏ. Gần đây, nghệ sĩ tham gia phim Bài học của con (thuộc series Phim ngắn cuối tuần) của Đài Truyền hình Vĩnh Long.

Ông đóng vai ông lão đối diện với nỗi cô đơn và sự thiếu quan tâm của con cái. Nhân vật gợi cho nam nghệ sĩ nhiều suy nghĩ, tìm thấy sự đồng cảm vì đôi lúc thấy mình trong câu chuyện phim.

Tấn Thi đồng cảm với hoàn cảnh nhân vật trong phim "Bài học của con".

Tấn Thi kể ông từng nghĩ đến việc vào viện dưỡng lão để không làm phiền vợ con.

"Người lớn tuổi trên 70, 80 rồi như quay lại làm đứa trẻ 5 tuổi. Tôi mong gia đình, vợ con có cái nhìn thấu hiểu để cùng nhau sống an vui", diễn viên 76 tuổi bộc bạch.

Chia sẻ với VietNamNet, Tấn Thi nói may mắn có sức khỏe tốt, đầu óc minh mẫn nên chưa nghĩ đến chuyện nghỉ hưu.

“Đời làm nghề tôi lắm thăng trầm nhưng nhìn lại niềm vui nhiều hơn nỗi buồn, tiếng cười nhiều hơn tiếng khóc, như vậy là mãn nguyện”, ông cho hay.

Nghệ sĩ Tấn Thi sống thảnh thơi tuổi già.

Nhiều năm làm lụng, nghệ sĩ Tấn Thi tích góp tiền mua được căn nhà ở ngoại ô TPHCM cùng vợ. Những hôm rảnh rỗi, nam nghệ sĩ dành thời gian chăm sóc cây cối trong vườn. Nghệ sĩ quan niệm phải luôn thấy “đủ” để được an nhàn những năm tháng cuối đời.

Chặng đường diễn xuất, Tấn Thi may mắn vì bên cạnh có người bạn đời đồng hành. Năm 1979, ông gặp gỡ bà xã - khi đó là bí thư đoàn của 1 ngân hàng.

Cả hai quen biết, tìm hiểu rồi dần tiến tới hôn nhân. Do hoàn cảnh nghèo khó, ông từng tự ti không nghĩ kết hôn. May mắn được người thân, bạn bè vun vén hỗ trợ, Tấn Thi tổ chức đám cưới với số tiền vỏn vẹn 1.700 đồng.

Gắn bó với nhau hơn nửa đời người, nghệ sĩ xem bà xã là chỗ dựa, hậu phương vững chắc để ông yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Dù không chung nghề nhưng bà thấu hiểu cho công việc, chưa bao giờ khó chịu hay tỏ ý ghen tuông khi ông đi đóng phim.

Diễn viên Tấn Thi và bà xã gắn bó suốt 45 năm.

Tấn Thi kể có những bộ phim ông đi quay ở tỉnh, xa nhà vài tháng. Lúc về, ông bù đắp bằng tình cảm, đưa hết cát-sê cho vợ giữ, đi đâu cũng mang đồ ăn ngon về cho bà.

"45 năm qua, vợ chồng tôi song hành bên nhau, trải qua mọi đắng cay ngọt bùi. Niềm tự hào lớn nhất của vợ chồng tôi hiện tại là đứa con trai duy nhất cũng đã nối nghiệp cha, trở thành một đạo diễn", ông khoe.

Trailer "Phim ngắn cuối tuần" có nghệ sĩ Tấn Thi tham gia

Ảnh, clip: ĐPCC