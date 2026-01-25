Trên trang cá nhân, Trường Giang xin lỗi vợ - diễn viên Nhã Phương khi tiếp tục không thể ở bên lúc cô sinh con thứ 3. Anh cũng xin lỗi các con Destiny (tên thật: Võ Thanh Thiên Ý) và Hope về điều này.

"Ba tệ quá. Thôi thương ba, cho ba xin phép trọn vẹn lại với ân tình mà khán giả đã dành cho ba. Cho ba hết mình với tất cả những gì mà tâm ba đã mong ước", nam nghệ sĩ nhắn nhủ các con.

Tối 24/1, Trường Giang gọi video cho Nhã Phương, thấy nể phục và tự hào về bà xã. Với anh, vợ là người mạnh mẽ, kiên cường nhất trong gia đình.

Anh khóc nhiều vì lo cho vợ con, đến khi bé thứ 3 chào đời mới yên tâm và tận hưởng cảm giác hạnh phúc.

"Vợ ơi, 3 thiên thần đã ra đời bằng tình yêu sâu đậm, sự hy sinh và lòng vị tha mà em đã dành cho anh", nghệ sĩ 8X gửi đến Nhã Phương.

Trường Giang và Nhã Phương. Ảnh: Tư liệu

Trước đó, diễn viên Nhã Phương đăng video chia sẻ về chuyện con thứ 3 chào đời muộn nhiều ngày so với dự kiến. Theo đó, bác sĩ tiên lượng cô sinh vào khoảng giữa tháng 1.

Cũng theo Nhã Phương, ở 2 lần sinh con trước, Trường Giang đều không có mặt do bận công việc. Lần này, anh dành 12 ngày không làm việc để đón con chào đời, kết quả vẫn không thực hiện được.

"Nghĩ cái duyên đón con của ba Tí mà thương gì đâu. Hai lần trước chị Destiny và anh Hope đều chọn đúng lúc ba đi làm để đòi ra. Mặc dù lúc nào ba cũng kỹ càng chừa lịch đúng ngày dự sinh nhưng tụi nhỏ toàn nôn ra trước thôi. Tưởng em thứ 3 sẽ khác nhưng ai dè kịch bản vẫn vậy mà còn kịch tính hơn", Nhã Phương nói trong video.

Cô không trách, trái lại thông cảm cho Trường Giang và nói vui rằng sau này bé thứ 3 lớn lên sẽ biết được cha yêu thương, trông ngóng thế nào.

Suốt thời gian mang thai con thứ 3, Nhã Phương thường livestream chia sẻ về bản thân và thai nhi. Cô tăng 11kg, ngoại hình thay đổi nhiều do ảnh hưởng của nội tiết tố, từng bị nám da và nghén nặng trong những tháng đầu thai kỳ..

Dù vậy, với kinh nghiệm từ 2 lần sinh con trước, nữ diễn viên không quá áp lực hay lo lắng. Vợ chồng Trường Giang - Nhã Phương đều mong ngóng bé thứ 3, nhất là nam nghệ sĩ 8X vốn luôn thích không khí gia đình đông con.