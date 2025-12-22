Tập 94 chương trình 2 ngày 1 đêm khép lại chặng Quảng Trị, cũng là tập cuối của mùa 4.

Ở tập đặc biệt này, người chơi thức dậy sớm nhất sẽ được trở thành PD (Tạm dịch: Giám đốc dự án, nhà sản xuất), chỉ đạo sản xuất nội dung quay hình trong buổi sáng. Tăng Duy Tân bối rối khi nhận chức vụ mới, Lê Dương Bảo Lâm chủ động xin làm biên tập để hỗ trợ cho nam ca sĩ.

Dù được điều hành buổi quay, cả hai liên tiếp bị các thành viên “chèn ép”. Trong một lần không đếm nhịp để ra hiệu bắt đầu trò chơi, bộ đôi bị Kiều Minh Tuấn phản ứng. Lê Dương Bảo Lâm phải ra sức chiều lòng các thành viên để nhanh chóng hoàn thành quay hình.

Ngay khi kết thúc nhiệm vụ, Lê Dương Bảo Lâm Lâm phải chắp tay xin lỗi ê-kíp chương trình, thừa nhận đã hiểu cảm giác của họ, đặc biệt là biên tập viên khi đã bị “chèn ép” suốt 5 mùa.

Tăng Duy Tân, Lê Dương Bảo Lâm tham gia ê-kíp sản xuất chương trình.

Dàn người chơi của '2 ngày 1 đêm'.

Đối đầu với Hưng Nguyễn ở thử thách mở đầu trò chơi lớn, Trường Giang cho rằng đàn em nên bớt tự tin vì từng thua cuộc ở thử thách trước.

Vì sự chênh lệch chiều cao, Cris Phan yêu cầu cả hai hãy nhìn đúng tầm mắt nhau khi nói chuyện.

Ở trò chơi lớn cuối cùng của chặng Quảng Trị, các thành viên chia thành 2 đội, sử dụng “vũ khí” là những chiếc súng nước đồ chơi làm ướt bảng tên đối thủ. Đội cắm được cờ vào chốt của đối phương sẽ chiến thắng.

Đội xanh (Tăng Duy Tân, Trường Giang, Ngô Kiến Huy, Kiều Minh Tuấn) tìm ra được chốt cắm của đối thủ. Song Trường Giang, Kiều Minh Tuấn, Ngô Kiến không thể cắm cờ vì liên tiếp bị tấn công.

Được phân công ở lại giữ chốt của đội, Tăng Duy Tân bị Cris Phan tiếp cận, gây sức ép. Không lâu sau đó, các thành viên còn lại của đội Cam - HIEUTHUHAI, Hưng Nguyễn, Lê Dương Bảo Lâm cũng lần lượt xuất hiện, khiến Tăng Duy Tân rơi vào thế "1 chọi 4", đành nhận thua.

Đội Cam giành chiến thắng trò chơi lớn cuối cùng ở tập 94.

Ảnh, video: BTC