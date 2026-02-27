Hậu trường phim "Thỏ ơi!".

Ra mắt cùng thời điểm với phim Thỏ ơi! của Trấn Thành nhưng gần hết ngày công chiếu thứ 11 Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang mới chính thức gia nhập câu lạc bộ 100 tỷ vào 19h ngày 27/2. Hai ngày qua, phim bị Báu vật trời cho soán ngôi á quân về doanh thu lẫn lượng vé bán ra. Dẫu vậy, sức hút của cái tên Trường Giang vẫn rất lớn khi anh lọt top 3 diễn viên phim Việt dịp Tết Bính Ngọ được chú ý nhất với 53.439 đề cập, chỉ đứng sau Văn Mai Hương và Trấn Thành của Thỏ ơi!, theo số liệu từ Socialite.

Trường Giang và Minh Anh vào vai bố con trong phim.

Cùng Trường Giang, Anh Tú Atus và Quách Ngọc Ngoan của Nhà ba tôi một phòng cũng lọt top 10 diễn viên hot nhất dịp Tết. Báu vật trời cho hiện đã thu 75 tỷ đồng nhưng cặp diễn viên chính là Phương Anh Đào và Tuấn Trần vốn nổi từ phim Mai lại không lọt top 10 cái tên được đề cập nhiều nhất dịp Tết vừa qua trên mạng xã hội.

Trong khi đó, Thỏ ơi! của Trấn Thành vẫn vô địch phòng vé và bỏ xa các đối thủ ở tất cả các tiêu chí (số suất chiếu, lượng vé bán ra). Tới 19h ngày 27/2, phim đã vượt 343 tỷ đồng và qua mặt Bộ tứ báo thủ khi cả mùa Tết 2025 chỉ thu hơn 332 tỷ đồng, theo số liệu từ đơn vị thống kê doanh thu độc lập Box Office Vietnam.

Cuối tuần này có 2 phim Việt ra rạp gồm Nhà mình đi thôi, Cảm ơn người đã thức cùng tôi và phim 18+ đang gây bão toàn cầu Đồi gió hú. Tuy nhiên các phim này vẫn khó làm giảm sức nóng của Thỏ ơi!

Trấn Thành kể hậu trường phim ''Thỏ ơi'':

