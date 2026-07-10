Ngày 10/7, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (Nghệ An) thông tin, chiều 9/7, điều dưỡng Nguyễn Thị Quỳnh Giang, công tác tại Khoa 3 Chuyên khoa (Cơ sở 2) đã kịp thời sơ cứu, ép tim ngoài lồng ngực cho một người đàn ông bất ngờ ngã quỵ trên đường.

Trên đường về nhà, chị Giang đi qua khu vực Quảng trường TP Vinh và phát hiện một người đi bộ đột ngột ngã xuống đường. Ngay lập tức, chị dừng xe, tiếp cận kiểm tra tình trạng nạn nhân và tiến hành ép tim ngoài lồng ngực.

Chị Giang (áo kẻ) bắt mạch cho nạn nhân. Ảnh: BVCC.

Cùng với việc thực hiện sơ cứu, nữ điều dưỡng phối hợp với người dân xung quanh gọi cấp cứu 115 để đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế.

Điều dưỡng Giang duy trì ép tim liên tục. Sau hơn 10 phút được ép tim, nạn nhân thở trở lại rồi được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục cấp cứu và điều trị.

Đại diện Bệnh viện Đa khoa TP Vinh cho biết, hành động của điều dưỡng Giang thể hiện tinh thần trách nhiệm và kỹ năng chuyên môn của nhân viên y tế, góp phần nâng cao cơ hội sống cho người bệnh trong các tình huống cấp cứu ngoài cộng đồng.

Các chuyên gia khuyến cáo, khi phát hiện người bất tỉnh, ngừng tuần hoàn, việc gọi cấp cứu 115 và tiến hành hồi sức tim phổi (CPR) đúng cách ngay trong những phút đầu có ý nghĩa quyết định, tăng đáng kể khả năng sống sót và giảm nguy cơ tổn thương não do thiếu oxy.

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