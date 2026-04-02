Những thói quen xấu tích tụ đánh gục sức khỏe

Một năm sau ngày bị đột quỵ, điều dưỡng Lê Thị Linh (23 tuổi, Long Biên, Hà Nội) dần chấp nhận thực tại khi phải bắt đầu lại cuộc sống từ con số 0.

Đầu năm 2025, sau khi kết thúc ca trực, Linh đưa tay cất điện thoại vào túi áo blouse - một hành động bình thường nhưng lại là cử động tự chủ cuối cùng trong nhiều tuần sau đó. Ngay sau đó, cô chao đảo, bám vào vai đồng nghiệp rồi co giật và bất tỉnh. Các bác sĩ lập tức cấp cứu, đưa cô đi chụp chiếu khẩn cấp.

Kết quả cho thấy Linh bị vỡ dị dạng mạch máu não (AVM), khiến máu tràn ồ ạt, gây tăng áp lực nội sọ. Tình trạng nguy kịch, cơ hội sống mong manh. Để cứu bệnh nhân, các bác sĩ buộc phải phẫu thuật mở hộp sọ lấy máu tụ. Một phần xương sọ của Linh được tách rời, bảo quản lạnh. Từ đây, cuộc đời nữ điều dưỡng trẻ chuyển sang hướng đi khác, đứng trước ranh giới sinh tử.

Điều dưỡng Lê Thị Linh trước khi gặp biến cố. Ảnh: NVCC

Sau ca mổ là những chuỗi ngày dài điều trị và phục hồi đầy gian nan của Linh. Cô trải qua gần 5 tháng nằm viện, di chuyển giữa Hà Nội và Thanh Hóa, đối mặt với nhiễm khuẩn, sốt kéo dài. Đến tháng 5/2025, cô được phẫu thuật ghép lại phần xương sọ.

Linh thừa nhận lối sống của mình thiếu khoa học: Thường xuyên thức khuya, tắm muộn, ăn uống thất thường vì vừa học vừa làm thêm. Dù không có tiền sử bệnh, cô chủ quan trước những tín hiệu mệt mỏi, stress kéo dài, cho rằng đó là điều bình thường của tuổi trẻ. Chỉ khi biến cố xảy ra, Linh mới nhận ra những thói quen ấy có thể tích tụ và “đánh gục” sức khỏe bất cứ lúc nào.

Hành trình sống lại ở tuổi 20

Sau nhiều tháng điều trị, Linh trở về quê trong vòng tay gia đình. Người thân ai cũng mừng cho cô gái từ "cõi chết" trở về. Thời gian đầu, Linh chưa chấp nhận sự thật khi từ một cô gái năng động giờ phải bắt đầu lại từ con số 0.

Mọi sinh hoạt của Linh đều phải nhờ đến sự hỗ trợ của người thân. Có những lúc, cô bật khóc khi nhìn bạn bè cùng trang lứa tận hưởng tuổi trẻ trong khi mình phải tập từng bước đi, từng nét chữ. Mỗi lần lướt qua những tấm ảnh trước khi cơn đột quỵ xảy ra rồi nhìn lại mái đầu trọc hiện tại, Linh không khỏi nghẹn ngào.

Hành trình sống lại ở tuổi 20. Ảnh; NVCC.

Nhưng cũng chính từ đó, cô gái học cách chấp nhận và kiên trì. Mỗi ngày, Linh tập thở, tập nói, tập ăn, tập đi và tập viết. Những ngón tay run rẩy cầm bút, có khi mất cả giờ để viết một chữ nhưng với cô đó là thành quả của nỗ lực không ngừng.

“Những bước chân hôm nay dù chậm rãi và còn run rẩy là minh chứng cho sự hồi sinh. Không quan trọng đi nhanh hay chậm, chỉ cần mỗi ngày vẫn tiến về phía trước”, Linh tự nhủ.

Hiện tại, khi gần bước sang tuổi 23, Linh đã có thể tự làm những việc đơn giản như dọn nhà, nấu ăn. Cuộc sống không còn rực rỡ như trước nhưng cô học cách cảm nhận niềm vui từ những điều nhỏ bé như một chiếc lá, một bông hoa trong vườn hay đơn giản là được sống.

Linh nhận ra ngày càng nhiều người trẻ gặp đột quỵ. Khi chia sẻ câu chuyện của mình, cô nhận được nhiều tin nhắn từ những người từng trải qua biến cố tương tự, tìm kiếm sự đồng cảm và động lực.

“Tất cả chúng ta, sau biến cố, đều từng hoang mang và sợ hãi. Nhưng mỗi người sẽ học cách đứng dậy theo cách của riêng mình”, Linh chia sẻ.

Tình trạng đột quỵ ở người trẻ có xu hướng gia tăng. Theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Frontiers in Neurology (2025), tỷ lệ đột quỵ ở nhóm tuổi 15-39 tăng với tỷ lệ 25,45 ca/100.000 người vào năm 2021. Có 101 quốc gia ghi nhận tỷ lệ cao hơn mức trung bình toàn cầu. Trung tâm Đột quỵ - Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cảnh báo các yếu tố thúc đẩy đột quỵ ở người trẻ có thể do ăn uống thiếu khoa học, lười vận động, áp lực công việc. Người trẻ có thể giảm nguy cơ đột quỵ nếu chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ từ sớm như duy trì lối sống lành mạnh. Mỗi người nên ăn uống cân bằng, giảm muối và mỡ bão hòa, tăng cường rau xanh, trái cây, protein (cá, thịt trắng, trứng, hạn chế thịt đỏ). Tập luyện đều đặn ít nhất 150 phút mỗi tuần, ngủ đủ giấc, hạn chế stress kéo dài, kiểm soát bệnh nền.

