Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong được xác định là chị Ngô Thị X. (SN 1990, trú tại xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn). Người liên quan đến vụ việc là anh Dương Văn L. (SN 1991, chồng của chị X., cùng trú tại xóm Trung Sơn).

Trước khi xảy ra vụ việc, chị X. đã về nhà mẹ đẻ tại thôn Khuổi Mèo, xã Sảng Mộc, sinh sống khoảng một tháng. Trong khi đó, anh L. làm nghề lái xe tại Lào và mới trở về địa phương vào tối 23/7.

Khoảng 6h30 ngày 24/7, trong lúc có mặt tại nhà người thân của chị X. ở thôn Khuổi Mèo, hai vợ chồng có phát sinh mâu thuẫn, xô xát. Chị X. sau đó bị đâm bằng vật sắc nhọn và tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh L. rời khỏi hiện trường, di chuyển về hướng xã La Hiên.

Theo Chủ tịch UBND xã Sảng Mộc Lê Văn Thọ, lực lượng chức năng đã khẩn trương truy tìm nghi phạm. Anh L. được phát hiện tử vong tại khu vực thôn Bản Chương, xã Sảng Mộc. Lực lượng chức năng bước đầu xác định người này tử vong do nhảy từ vách núi xuống vực.

Lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên đã có mặt để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập chứng cứ và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện vụ án đang được điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.