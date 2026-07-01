Chiều 1/7, Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h30 cùng ngày, người dân sống gần căn nhà trên đường số 20 (phường Hiệp Bình) nghe tiếng la hét, kêu cứu thất thanh phát ra từ bên trong. Nghi có chuyện bất thường, nhiều người lập tức chạy đến kiểm tra.

Công an phong tỏa hiện trường để điều tra. Ảnh: Linh An

Khi vào bên trong, người dân phát hiện một phụ nữ đã tử vong bên vũng máu, trên cơ thể có nhiều vết thương nên trình báo cơ quan công an.

Nhận tin báo, Công an phường Hiệp Bình phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an xác định nghi phạm là chồng của nạn nhân, gần 30 tuổi. Sau khi xảy ra vụ việc, người này đến Công an phường Hiệp Bình đầu thú. Bước đầu, nghi phạm khai đã dùng dao sát hại vợ.

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc được cho là xuất phát từ mâu thuẫn trong cuộc sống gia đình. Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ.