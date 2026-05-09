Ngày 9/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM phối hợp Công an phường Thủ Đức tạm giữ N.C.T. (28 tuổi, quê Lâm Đồng) để điều tra về hành vi hành hung người khác, gây mất an ninh trật tự.

Trước đó, qua theo dõi trên không gian mạng, Công an phường Thủ Đức phát hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam thanh niên bị hành hung vào khoảng 19h40 ngày 7/5 trên đường Kha Vạn Cân. Xác định vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự, lực lượng chức năng đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương xác minh, làm rõ.

Diễn biến vụ hành hung giữa phố được camera ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Cắt từ clip.

Cơ quan công an đã mời anh L.Q.Tr. (29 tuổi, quê An Giang, ngụ phường Tân Bình) - nạn nhân trong vụ việc - đến làm việc. Tại đây, anh Tr. xác nhận mình là người bị hành hung trong clip, song do thương tích không nghiêm trọng nên trước đó không trình báo công an.

Theo lời khai của nạn nhân và kết quả điều tra ban đầu, tối 8/5, anh Tr. điều khiển xe máy chở bạn gái là chị N.T.T.N. (23 tuổi, quê An Giang) đi chơi. Khi cả hai lưu thông trên đường Kha Vạn Cân thì bất ngờ bị N.C.T. – bạn trai cũ của chị N. – chạy xe máy áp sát, ép vào lề đường.

Tại đây, T. lao vào đấm đá liên tiếp vào vùng đầu, mặt anh Tr. Trước sự hung hãn của đối phương, nạn nhân chỉ biết ôm đầu chống đỡ. Vụ việc chỉ dừng lại khi nhiều người dân đến can ngăn.

Từ lời khai trên, công an nhanh chóng truy xét, đưa N.C.T. về trụ sở làm việc khi người này đang lẩn trốn tại một khu trọ trên đường Võ Thị Thừa (phường An Phú Đông, TPHCM).

Tại cơ quan điều tra, bước đầu T. thừa nhận hành vi, khai do bực tức chuyện tình cảm và ghen tuông khi thấy bạn gái cũ có người yêu mới nên bám theo để “dằn mặt”.

Được biết, N.C.T. hiện là tài xế công nghệ, chưa có tiền án, tiền sự. Công an TPHCM đang tạm giữ người này để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.