Theo đó, các tuyến đường cửa ngõ được hướng dẫn cụ thể theo từng hướng đi, giúp người dân chủ động lựa chọn lộ trình, hạn chế ùn tắc.

Nhiều hướng di chuyển về các tỉnh phía Nam giảm áp lực cửa ngõ Pháp Vân

Với các phương tiện từ trung tâm Hà Nội đi các tỉnh phía Nam như Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, có thể lựa chọn các hướng:

Đi nút giao Pháp Vân – Cầu Giẽ để vào cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ.

Đi theo trục Giải Phóng – Ngọc Hồi – QL 1 (cũ), vào cao tốc tại nút giao Vạn Điểm hoặc Đại Xuyên.

Sở Xây dựng Hà Nội phân luồng phương tiện lưu thông nhiều hướng, giảm tải đáng kể cho cửa ngõ phía Nam Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Theo trục Nguyễn Trãi – Trần Phú – Quang Trung (QL6), đến ngã ba Ba La rẽ sang đường 21B – QL38 để ra QL1 hoặc vào cao tốc tại nút giao Vực Vòng.

Từ QL6 rẽ đường Phùng Hưng – trục phía Nam – tỉnh lộ 427B, ra ga Thường Tín để vào cao tốc.

Đi QL6 qua Xuân Mai, sau đó theo đường Hồ Chí Minh – QL21B.

Ở chiều ngược lại, phương tiện từ các tỉnh phía Nam về Hà Nội có thể đi qua các nút giao Liêm Tuyền, Vực Vòng, Vạn Điểm hoặc Thường Tín để kết nối vào các trục QL21B, QL6, Vành đai 3 và cầu Thanh Trì.

Kết nối thuận lợi đi các tỉnh phía Đông Bắc và phía Bắc

Đối với các tỉnh phía Đông Bắc (Bắc Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên), người dân có thể lựa chọn:

Vành đai 3 – cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang.

Cầu Nhật Tân – Võ Nguyên Giáp – QL18.

Cầu Chương Dương – Nguyễn Văn Cừ – Ngô Gia Tự – cầu Đuống.

Đi các tỉnh phía Bắc (Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang), các hướng chính gồm:

Cầu Thăng Long – Võ Văn Kiệt – QL2 – cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

Cầu Thăng Long – tỉnh lộ 23 – đường Mê Linh – QL2.

QL3 – tỉnh lộ 296 – kết nối cao tốc Hà Nội – Lào Cai.

QL32 đi Phú Thọ.

Mở nhiều lựa chọn đi Tây Bắc và các tỉnh phía Đông

Các tuyến đi Tây Bắc (Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên) gồm:

Đại lộ Thăng Long – Tản Lĩnh – Yên Bài – cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình.

QL6 qua Xuân Mai.

QL32 đi Phú Thọ.



Các tuyến đi các tỉnh phía Đông như Quảng Ninh, Hải Phòng gồm:

Đường Cổ Linh – Vành đai 3 – cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Đường tỉnh 379 đi Hưng Yên, Hải Phòng.

QL5 cũ (Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Đức Thuận).

Cầu Thanh Trì – cao tốc Hà Nội – Bắc Giang – QL18.

Tăng cường phối hợp, giảm áp lực giao thông cửa ngõ

Để triển khai hiệu quả phương án, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị rà soát hệ thống biển báo, tổ chức trực để xử lý sự cố hạ tầng, đảm bảo mặt đường êm thuận.

Công an TP Hà Nội được đề nghị phối hợp với Cục CSGT bố trí lực lượng hướng dẫn, phân luồng từ xa; chính quyền cơ sở tăng cường điều tiết giao thông tại địa bàn. Đồng thời, Cục Đường bộ Việt Nam và các địa phương lân cận cũng phối hợp phân luồng liên tỉnh.

Việc chủ động phân luồng từ sớm được kỳ vọng sẽ góp phần giảm ùn tắc tại các trục huyết mạch như QL1, QL5, QL6, QL32, cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, Hà Nội – Hải Phòng và các tuyến cửa ngõ như Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt trong những ngày cao điểm nghỉ lễ.