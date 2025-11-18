Một bạn đọc sinh năm 1973, công tác tại Văn phòng UBND tỉnh, đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) 28 năm và sẽ hưởng lương hưu từ ngày 7/12 tới.

Bạn đọc băn khoăn, tiền lương hưu có được tính theo mức bình quân 72 tháng (6 năm) cuối trước khi nghỉ không?

Về nội dung bạn đọc hỏi, BHXH Việt Nam cho biết theo quy định tại Điều 72 Luật BHXH năm 2024 thì mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu được quy định cụ thể như sau:

Đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ này, bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu được xác định theo các giai đoạn sau:

Trước 1/1/1995: tính bình quân tiền lương của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Từ 1/1/1995 đến 31/12/2000: tính bình quân tiền lương của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Từ 1/1/2001 đến 31/12/2006: tính bình quân tiền lương của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Từ 1/1/2007 đến 31/12/2015: tính bình quân tiền lương của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Từ 1/1/2016 đến 31/12/2019: tính bình quân tiền lương của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Từ 1/1/2020 đến 31/12/2024: tính bình quân tiền lương của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu.

Từ 1/1/2025 trở đi: tính bình quân tiền lương của toàn bộ thời gian đóng BHXH.

Ảnh minh hoạ

Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

Trường hợp người lao động có thời gian đóng BHXH vừa theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì việc tính bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH sẽ được thực hiện cho toàn bộ các thời gian đóng. Trong đó, thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định sẽ được tính bình quân tiền lương theo hướng dẫn tại khoản 1 điều này.

BHXH Việt Nam cho biết, do bạn đọc không cung cấp đầy đủ thông tin về thời điểm bắt đầu tham gia đóng BHXH bắt buộc cũng như diễn biến quá trình đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc theo chế độ do người sử dụng lao động quyết định, nên BHXH Việt Nam không có cơ sở để trả lời cụ thể.

BHXH Việt Nam xin giới thiệu quy định về cách tính mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH để tính lương hưu, nhằm giúp bạn đọc nắm rõ. Trong trường hợp cần giải thích hoặc hướng dẫn chi tiết, bạn đọc có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi giải quyết chế độ hưu trí để được tư vấn cụ thể.

Quy định mới cho thấy xu hướng tính lương hưu dựa trên phần lớn hoặc toàn bộ quá trình đóng BHXH, nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các thế hệ.