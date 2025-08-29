Dịp nghỉ lễ làm thêm kiếm tiền triệu

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, từ 30/8 đến hết 2/9, tạo điều kiện cho người lao động nghỉ ngơi, thư giãn hoặc làm thêm để cải thiện thu nhập. Tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), do đặc thù sản xuất không gián đoạn, một số bộ phận kỹ thuật vẫn làm việc bình thường, đảm bảo vận hành an toàn và liên tục.

Anh Lê Văn L., kỹ sư vận hành của nhà máy, cho biết anh được phân công làm việc vào hai ngày đầu kỳ nghỉ (30 và 31/8), trong khi ngày chính lễ 2/9 vẫn được nghỉ. “Hai ngày làm thêm được tính lương 300% theo quy định, tổng cộng tôi nhận thêm hơn 4 triệu đồng. Với khoản tiền này, tôi có thể đưa vợ con đi chơi 2 ngày cuối kỳ nghỉ lễ, vừa có thêm thu nhập, vừa không bị mất quyền lợi nghỉ lễ chính,” anh chia sẻ.

Không làm thêm như anh L., nhưng anh Trần Văn N., công nhân bộ phận cơ khí tại cùng nhà máy cho biết vẫn được nhận thưởng lễ. “Năm nay, công ty thưởng 30% lương cơ bản cho người lao động. Với mức lương khoảng 20 triệu đồng/tháng, tôi nhận hơn 6 triệu đồng thưởng. Nghỉ lễ vẫn được lương nguyên, lại có thêm thưởng, cả nhà tôi đã đặt khách sạn ra Hà Nội để xem duyệt binh dịp Quốc khánh từ nửa tháng nay,” anh nói.

Trong bối cảnh nhiều người lao động gặp khó khăn do giá cả tăng cao, các khoản thưởng và thu nhập từ làm thêm như trên được xem là sự hỗ trợ thiết thực, giúp người lao động vừa cải thiện kinh tế gia đình, vừa có thêm động lực gắn bó với công việc.

Nghỉ lễ 2/9 năm nay nhiều doanh nghiệp không bố trí làm thêm, dành thời gian cho người lao động nghỉ ngơi. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Đối với khối công chức, viên chức, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay kéo dài 4 ngày, người lao động được nghỉ và hưởng nguyên lương theo quy định. Tuy nhiên, do năm nay là dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều cơ quan, đơn vị vẫn phải phân công bộ phận cán bộ, nhân viên làm việc để phục vụ các hoạt động lễ.

Chị Nguyễn Thị Ngọc, phóng viên một cơ quan truyền thông tại Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ một bộ phận cơ quan chị vẫn làm việc bình thường để đưa tin về lễ duyệt binh và các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia.

“Dù là dịp nghỉ lễ dài ngày, tôi vẫn tham gia tác nghiệp như thường. Nhưng với tôi, đây là một trải nghiệm đáng nhớ, vì được trực tiếp đưa tin về sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước”, chị chia sẻ.

Chị Ngọc cho biết thêm, thời gian nghỉ lễ, chị không chỉ được hưởng lương theo quy định, mà chị còn được cơ quan thưởng thêm 2 triệu đồng. Mức thưởng tuy không thật lớn nhưng cũng là động viên tinh thần cho cống hiến của chị đối với cơ quan.

Không làm thêm, để lao động nghỉ ngơi

Nghỉ lễ 2/9 năm nay, không phải doanh nghiệp nào cũng chọn cách tăng ca, làm thêm. Ông Lê Văn Thương, Giám đốc một công ty sản xuất nhựa tại Hà Nội cho biết, năm nay công ty của ông không tổ chức làm thêm, dù đơn hàng đang vào giai đoạn nước rút.

“Người lao động đã làm việc vất vả nhiều tháng, kỳ nghỉ lễ 2/9 là dịp để họ phục hồi sức khỏe, sum vầy cùng gia đình. Sau lễ, công ty sẽ tổ chức tăng tăng ca, để kịp đơn hàng theo kế hoạch”, ông Thương cho biết.

Đi cùng với chính sách không làm thêm, dịp nghỉ lễ 2/9 năm nay công ty của ông Thương cũng thưởng cho mỗi lao động 1 triệu đồng và một phần quà thiết thực, thể hiện sự trân trọng từ doanh nghiệp.

Trong khi đó, tại Bắc Ninh, đại diện Công ty TNHH Sunwoda Việt Nam cho biết, công ty bố trí nghỉ lễ linh hoạt theo bộ phận. Nhân viên văn phòng nghỉ 3 ngày (31/8–2/9), còn khối sản xuất nghỉ 4 ngày từ 30/8.

“Chúng tôi không tổ chức tăng ca trong dịp này, để người lao động được nghỉ trọn vẹn. Ngoài ra, công ty thưởng 100.000 đồng/người cộng vào kỳ lương tháng 9”, đại diện doanh nghiệp nói.

Theo Điều 104 Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng không phải là khoản bắt buộc, mà tùy thuộc vào tình hình kinh doanh, hiệu quả công việc và quyết định của doanh nghiệp.

Tuy vậy, việc nhiều đơn vị vẫn duy trì chính sách thưởng, hoặc không tăng ca để chăm lo đời sống tinh thần cho công nhân, cho thấy sự linh hoạt và hướng đến tính bền vững trong quan hệ lao động.