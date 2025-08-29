Ngày 29/8, nhiều người dân cho biết, họ gặp khó khăn trong việc đăng nhập vào ứng dụng VNeID và đăng ký tài khoản trong mục an sinh xã hội.

Trước đó, Thủ tướng ban hành công điện về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Mức quà tặng là 100.000 đồng/người, chi trả cho toàn dân.

Món quà ý nghĩa này được chuyển cho người dân bằng hình thức đăng ký nhận tiền an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Thiếu tướng Vũ Văn Tấn cho biết, hiện ứng dụng VNeID đang được bảo trì, nâng cấp mục an sinh xã hội, khiến người dân khó đăng nhập hay cập nhật thông tin trên ứng dụng.

Theo Cục trưởng C06, các đơn vị đang tích cực, khẩn trương hoàn thiện việc cập nhật, bảo trì, làm việc với các ngân hàng có liên kết và dự kiến trong chiều nay (29/8), người dân có thể truy cập ứng dụng VNeID bình thường.