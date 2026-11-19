Nghị sĩ Dân chủ Robert Garcia, người sẽ giữ chức Chủ tịch Ủy ban Giám sát Hạ viện Mỹ khóa mới, đã yêu cầu 12 người thân và đồng minh của Tổng thống Donald Trump lưu giữ các hồ sơ, chuẩn bị cho những cuộc điều tra mà ông dự định khởi xướng.

Theo báo Guardian, ông Garcia hôm 18/11 đã gửi 12 lá thư tới các nhân vật chủ chốt trong vòng tròn thân cận của Tổng thống Mỹ Trump, bao gồm các con trai của ông là Donald Jr. và Eric; con rể Jared Kushner; Phó Tổng thống JD Vance và luật sư Todd Blanche.

“Những cuộc điều tra này sẽ đặt nền móng cho các đạo luật mang lại lợi ích cho tất cả người dân Mỹ. Đây mới chỉ là sự khởi đầu”, ông Garcia phát biểu.

Nghị sĩ Dân chủ Robert Garcia. Ảnh: CQ-Roll Call

Các lá thư được gửi đi sau khi đảng Dân chủ giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ, đã phác thảo chi tiết những cuộc điều tra mà ông Garcia dự định thực hiện khi chính thức nắm quyền kiểm soát Ủy ban Giám sát Hạ viện và có thẩm quyền ban hành trát đòi tài liệu vào tháng 1/2027.

Các nội dung điều tra bao gồm tài chính của gia đình ông Trump, các cáo buộc tham nhũng trong doanh nghiệp, sai phạm tại Bộ An ninh Nội địa (DHS) và điều mà ông Garcia gọi là “hành vi che đậy” của Nhà Trắng liên quan đến các hồ sơ về tội phạm tình dục bị kết án Jeffrey Epstein.

“Các thành viên đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát Hạ viện đang đấu tranh để chấm dứt tình trạng trục lợi cá nhân, sai phạm và lạm quyền của chính quyền này”, ông Garcia nhấn mạnh.

Động thái này dự kiến sẽ mở đường cho một cuộc đối đầu pháp lý với Nhà Trắng, nơi đã đưa ra cảnh báo đối với các nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ, bao gồm cả ông Garcia, về kế hoạch giám sát Tổng thống Trump và chính quyền của ông.

Chính quyền Trump hôm 18/11 đã phản pháo lại các nhà lập pháp Dân chủ, những người đang yêu cầu các quan chức, trợ lý và đồng minh của chính quyền cung cấp thông tin.

Trong một lá thư gửi tới các thành viên cấp cao của các ủy ban tại Hạ viện và Thượng viện Mỹ, cố vấn pháp lý của Nhà Trắng Will Scharf cho rằng một số yêu cầu như trên “thể hiện rõ sự thù địch hoặc nhỏ nhen, cho thấy mục đích của những lá thư này không phải là hoạt động giám sát hợp pháp, mà nhằm mục đích quấy rối và đánh bóng tên tuổi”.

Ông Scharf lập luận rằng chính quyền không có nghĩa vụ phải phản hồi các yêu cầu từ các thành viên thuộc phe thiểu số, vị thế mà đảng Dân chủ vẫn đang nắm giữ cho đến đầu năm sau.