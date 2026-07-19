Đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) bảo thủ của ông Spahn cũng kiên quyết phản đối việc hợp pháp hóa mang thai hộ ở Đức.

Theo đài RT, vụ bê bối nổ ra trong tuần này khi ông Spahn và bạn đời Daniel Funke chào đón cậu con trai tên Georg, do một người mang thai hộ tại Mỹ sinh ra.

“Georg là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi. Thật khó có thể diễn tả cảm xúc này bằng lời,” ông Spahn chia sẻ với báo Bild của Đức hôm 15/7.

Ông Jens Spahn (phải) và bạn đời. Ảnh: DPA

Thông báo vui mừng trên ngay lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội, khi nhiều người cáo buộc ông Spahn là “đạo đức giả”. Nhiều người chỉ trích đã nhắc lại phát biểu của ông Spahn vào năm 2015 với tạp chí GQ khi chính khách này nói: “Với tư cách là một người đồng tính nam và là một tín đồ Cơ đốc giáo, cá nhân tôi rất khó có thể chấp nhận ý tưởng về việc thuê người mang thai hộ. Việc chấp nhận rằng mình sẽ không thể trở thành một người cha theo cách tự nhiên đòi hỏi rất nhiều sự khiêm nhường. Tôi không biết liệu mình có đủ khả năng để làm được điều đó hay không”.

Hồi tháng 2, trong đại hội đảng, CDU đã tái khẳng định cam kết duy trì lệnh cấm mang thai hộ ở Đức. Trong nghị quyết kết thúc đại hội, đảng này cho biết do “những lo ngại về đạo đức, pháp lý và thực tiễn liên quan đến việc mang thai hộ” nên hình thức này cần phải tiếp tục bị cấm ở Đức "để ngăn chặn sự lạm dụng, bóc lột và rủi ro về sức khỏe”.

Ông Spahn đã phải hứng chịu chỉ trích từ nhiều phía trên chính trường Đức. Một thành viên cùng đảng CDU với ông Spahn, lãnh đạo đảng tại bang Mecklenburg–Western Pomerania, đã công khai yêu cầu ông từ chức: “Ông ấy cho rằng với tư cách cá nhân thì có thể hành động hoàn toàn trái ngược với những quan điểm mà ông đã công khai với tư cách là một chính trị gia được bầu của đảng CDU. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được”.

Mặc dù việc mang thai hộ ở Đức có thể bị phạt tù đến 5 năm nhưng trách nhiệm hình sự chỉ mở rộng đến các bác sĩ và người trung gian. Do đó, ông Spahn và bạn đời sẽ không phải đối mặt với bất kỳ hậu quả nào.