Lúc 19h23 ngày 2/9, kíp trực Trung tâm Kiểm soát tiếp cận Cát Bi nhận thông tin từ lực lượng quân đội về một vật thể bay phát sáng, nghi là thiết bị bay không người lái (UAV), xuất hiện cách sân bay Cát Bi khoảng 8km, theo hướng sân bay.

Kíp trực sau đó thông báo cho các lực lượng liên quan, trong đó có Tổ công tác an toàn đường cất hạ cánh, đồng thời triển khai phương án điều hành nhằm bảo đảm an toàn hoạt động bay.

Thời điểm này, 3 chuyến bay tại Cát Bi phải điều chỉnh phương án khai thác.

Trong đó, 2 chuyến bay đến Cát Bi được điều hành bay chờ tại điểm HODOL (điểm bay chờ). Sau đó, các tổ bay đề nghị chuyển hướng hạ cánh xuống sân bay Nội Bài.

Một chuyến bay chuẩn bị khởi hành từ Cát Bi phải tạm thời chờ tại sân đỗ.

Kiểm soát viên không lưu Cát Bi theo dõi hoạt động bay khi phát hiện vật thể nghi UAV. Ảnh: VATM

Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), vật thể bay xuất hiện trong khu vực có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh tiềm ẩn nguy cơ đối với an toàn hàng không. Các đơn vị quản lý bay đã phối hợp theo dõi và áp dụng phương án điều hành phù hợp.

VATM cảnh báo UAV, flycam và các vật thể bay khác hoạt động trái phép gần khu vực cảng hàng không có thể gây gián đoạn khai thác, ảnh hưởng đến an toàn bay.

Khi vật thể bay xuất hiện gần đường cất, hạ cánh hoặc khu vực lân cận sân bay, hoạt động cất, hạ cánh có thể phải tạm thời hạn chế hoặc điều chỉnh. Tàu bay có thể phải bay chờ, thay đổi đường bay hoặc chuyển hướng hạ cánh.

Cơ quan quản lý bay cho rằng cần tăng cường kiểm soát, phát hiện và ngăn chặn kịp thời UAV, flycam cùng các vật thể bay hoạt động gần sân bay khi chưa được phép, nhằm bảo đảm an toàn hàng không và hạn chế ảnh hưởng đến hành khách, hãng bay và đơn vị khai thác.