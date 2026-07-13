Theo phản ánh của ông Q. V., ông là công chức cấp xã, đã được giải quyết nghỉ thôi việc theo nguyện vọng và hưởng chính sách quy định tại Nghị định 178/2024. Ông băn khoăn sau này nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật thì có được đăng ký dự tuyển vào công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước hay không.

Nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng, người đã nghỉ việc theo Nghị định 178 vẫn có thể tham gia dự tuyển. Ảnh minh họa.

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho biết, chính sách, chế độ tại Nghị định 178/2024 đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 67/2025. Nghị định này nhằm phục vụ mục tiêu tinh gọn bộ máy, đưa ra khỏi đội ngũ những người dôi dư do sắp xếp tổ chức.

Theo Bộ Nội vụ, quy định này không đặt vấn đề tuyển dụng trở lại những người đã ra khỏi đội ngũ để quay lại làm việc tại chính các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã chi trả chế độ, chính sách theo Nghị định 178.

Tuy nhiên, Nghị định cũng không quy định việc những người đã được hưởng chính sách sẽ không được tuyển dụng hoặc ký hợp đồng lao động tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác.

Bộ Nội vụ nhấn mạnh, việc tuyển dụng công chức hoặc ký hợp đồng lao động đối với các trường hợp đã nghỉ việc theo Nghị định 178 sẽ do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Do đó, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn của vị trí tuyển dụng, người đã nghỉ việc theo Nghị định 178 vẫn có thể tham gia dự tuyển theo quy định và việc có được tuyển dụng hay không sẽ do cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Bộ Nội vụ đề nghị ông V. nghiên cứu, thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.