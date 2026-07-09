Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa 11 sáng nay tổ chức hội nghị lần thứ nhất, cho ý kiến đối với dự thảo quy chế hoạt động của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực nhiệm kỳ 2026-2031 cùng một số nội dung quan trọng khác.

Trình bày tờ trình, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hà Thị Nga cho biết dự thảo quy chế kế thừa các quy định của khóa trước; đồng thời sửa đổi, bổ sung những nội dung cần thiết để đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

Điểm mới đáng chú ý là dự thảo bổ sung quy định tại Điều 5 và Điều 9. Theo đó, trong một số trường hợp cụ thể giữa hai kỳ họp, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có thể ủy quyền cho Đoàn Chủ tịch xem xét, hiệp thương cử tham gia Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch hoặc Ban Thường trực đối với cán bộ chuyên trách đã được cấp có thẩm quyền giới thiệu.

Theo Ban soạn thảo, nội dung này đã được quy định trong Điều lệ MTTQ Việt Nam và được cụ thể hóa trong quy chế hoạt động.

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị Đoàn Chủ tịch lần thứ nhất khóa 11. Ảnh: Minh Châu

Tại Điều 16, dự thảo bổ sung mới, quy định trách nhiệm của Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương là người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội cho phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy mới. Người này sẽ tham gia vào sự lãnh đạo chung của Ban Thường trực; chịu trách nhiệm toàn diện mọi hoạt động của tổ chức và cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc của tổ chức chính trị - xã hội do mình đứng đầu.

Dự thảo cũng bổ sung nguyên tắc hoạt động theo hướng tăng cường công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống MTTQ.

Bổ sung một số nhiệm vụ của Ban Thường trực

Một thay đổi khác là cho phép các hội nghị, phiên họp của Ủy ban Trung ương, Đoàn Chủ tịch và Ban Thường trực được tổ chức theo hình thức trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai.

Đại biểu tham dự trực tuyến có đầy đủ quyền phát biểu, thảo luận và biểu quyết như đại biểu dự trực tiếp. Kết quả biểu quyết điện tử có giá trị pháp lý tương đương biểu quyết trực tiếp.

Theo Ban Thường trực, quy định này nhằm bảo đảm tính linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số, đồng thời tạo cơ sở pháp lý cho việc tổ chức các cuộc họp và thông qua quyết định bằng hình thức điện tử.

Dự thảo quy chế còn bổ sung một số nhiệm vụ của Ban Thường trực như quyết định giải quyết các vấn đề về tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức và hoạt động chuyên môn của các cơ quan tham mưu, giúp việc trực thuộc. Bên cạnh đó, lần đầu tiên dự thảo quy định rõ trách nhiệm của Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội.

Cũng tại hội nghị, Đoàn Chủ tịch cho ý kiến đối với dự thảo chương trình làm việc toàn khóa nhiệm kỳ 2026-2031, báo cáo kết quả công tác Mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 và dự thảo định hướng công tác năm 2027.

Theo dự thảo chương trình, Đoàn Chủ tịch và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến duy trì hai hội nghị thường kỳ mỗi năm, đồng thời có thể tổ chức các hội nghị chuyên đề hoặc bổ sung nội dung phát sinh theo yêu cầu thực tiễn và chỉ đạo của Đảng.