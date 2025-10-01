Theo thông báo của nhà trường, Li Haoran, 28 tuổi, được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở West Windsor, bang New Jersey (Mỹ), hôm 25/9. Thông tin này được Princeton xác nhận vào ngày 26/9, song chưa công bố thêm thông tin chi tiết.

Theo SCMP, Li Haoran là tài năng nổi bật trong ngành điện tử công suất và học máy. Anh vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành kỹ thuật điện và máy tính tại Princeton, sau khi tốt nghiệp xuất sắc bậc cử nhân tại Đại học Thanh Hoa (Trung Quốc).

Li Haoran đang thực hiện nghiên cứu tiên phong về ứng dụng học máy nhằm cải thiện vật liệu từ tính. Ảnh: SCMP

Trong sự nghiệp ngắn ngủi, Li đã giành được nhiều thành tựu quốc tế. Năm 2023, anh nhận giải thưởng cao nhất của tạp chí khoa học uy tín IEEE Transactions on Power Electronics (TPEL) nhờ công trình ứng dụng dữ liệu lớn và học máy để mô hình hóa vật liệu từ tính. Đây được xem là nghiên cứu tiên phong mang tính liên ngành.

Thông tin về cái chết của Li nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Trung Quốc, trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ nỗi thương tiếc trước sự ra đi của một tài năng trẻ, trong bối cảnh gần đây liên tiếp xảy ra các vụ sinh viên và học giả Trung Quốc tại các trường danh tiếng ở Mỹ qua đời.

Li bắt đầu học tại Princeton từ năm 2019, lấy bằng thạc sĩ năm 2021 và gần đây gia nhập Trung tâm Năng lượng và Môi trường Andlinger của trường. Trong một cuộc phỏng vấn hồi cuối năm 2024, Li từng chia sẻ: “Đây là ví dụ điển hình cho nghiên cứu liên ngành, giúp cộng đồng điện tử công suất nhận được nhiều sự quan tâm nhờ các công cụ học máy. Công trình này, đặc biệt là cơ sở dữ liệu mở, sẽ tạo nền tảng cho nhiều ý tưởng mới”.

Trên mạng xã hội RedNote của Trung Quốc, một người tự nhận là thành viên trong phòng thí nghiệm của Li mô tả anh là người lạc quan, thân thiện, có quan hệ tốt với giáo sư hướng dẫn. Tuy nhiên, những chia sẻ này sau đó đã bị xóa.

Trong email gửi cộng đồng sinh viên, ban giám hiệu Đại học Princeton viết: “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Haoran và mong họ có đủ nghị lực vượt qua mất mát này”.