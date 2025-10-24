Cuối tháng 9, đầu tháng 10, do ảnh hưởng của bão số 10, nước lũ đổ về thôn Làng Chút, nhấn chìm 30 ngôi nhà, làm nhiều nhà cửa bị đổ sập, hư hỏng. Sau khi lũ rút, cát sỏi phủ kín mái nhà dân, ruộng vườn; suối bị lấp đầy cát.

Chính quyền địa phương ước tính lượng cát vàng tồn đọng tại thôn lên tới hơn 100.000m³.

Do ảnh hưởng của bão số 10 cuối tháng 9, nhiều ngôi nhà tại thôn Làng Chút bị nước lũ nhấn chìm. Ảnh: CACC

Ông Vũ Xuân Thủy, Chủ tịch UBND xã Văn Bàn, cho biết khối lượng cát trên sẽ được lập phương án quản lý và tổ chức đấu giá. Việc khai thác, tận dụng lượng cát này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ ảnh hưởng từ các đợt mưa bão tiếp theo mà còn tránh lãng phí tài nguyên.

Theo ông Thủy, UBND xã Văn Bàn đã làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường, cùng Sở Tài chính để khảo sát khối lượng cát, thống nhất phương án xử lý, trình UBND tỉnh Lào Cai.

“Dự kiến, lượng cát vàng đọng lại sau bão lũ sẽ được quy hoạch tại chỗ, thành lập mỏ và bàn giao cho UBND tỉnh Lào Cai để tổ chức đấu giá theo quy định,” ông Thủy thông tin.

Lũ rút để lại khoảng hơn 100.000m3 cát vàng tại thôn Làng Chút. Ảnh: CACC

Công an xã giúp dân khắc phục, đảm bảo an ninh trật tự

Theo Công an xã Văn Bàn, để kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, lực lượng công an xã đã huy động hơn 100 lượt cán bộ, chiến sĩ cùng người dân dọn dẹp nhà cửa, ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, lực lượng công an và người dân đã đắp con đê dã chiến dài khoảng 1km nhằm ngăn lũ, sử dụng hơn 4.000m³ cát tại chỗ.

Liên quan thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc khai thác cát trái phép tại thôn Làng Chút, Công an xã Văn Bàn khẳng định địa phương chưa cấp phép cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khai thác lượng cát trên.

Hiện UBND xã Văn Bàn đã xây dựng phương án vận chuyển, bố trí ba điểm tập kết cát và thành lập tổ kiểm tra, giám sát; đồng thời lắp đặt camera theo dõi 24/24 tại các điểm khai thác và tập kết. Số cát này sẽ được bán đấu giá công khai, toàn bộ tiền thu từ đấu giá sẽ nộp vào ngân sách nhà nước.

Công an xã Văn Bàn làm việc, kiểm điểm một cá nhân đăng tải bài viết phản ánh tình trạng khai thác cát tại địa phương. Ảnh: CACC

Hiện lực lượng chức năng đang kiểm tra, xác minh nguồn tin, đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp tung tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến uy tín cơ quan nhà nước.

Đồng thời, cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ với bất kỳ hành vi nào lợi dụng thiên tai để trục lợi cá nhân và đề nghị người dân không đăng tải, chia sẻ những thông tin sai sự thật, thông tin giả chưa được kiểm chứng.