Video: Đông đảo khách đến trải nghiệm quán nước dưới vườn nho trĩu quả. Clip: Hà Nguyễn

Không gian xanh mát

Những chùm nho trên giàn của quán nước tại phường Thới An. Ảnh: Hà Nguyễn

Trưa, vượt quãng đường gần 20km, chị Bình (SN 1975, phường An Đông, TPHCM) đến phường Thới An tham quan quán cà phê có không gian xanh mát nằm dưới giàn nho đang lúc lỉu quả.

Chị Bình được cháu gái giới thiệu, mời đến tham quan, chụp ảnh cùng vườn nho. Đến quán, chị Bình khá bất ngờ. Bởi trước đó, chị cho rằng đây chỉ là quán nước sân vườn bình thường được trang trí bằng giàn nho giả.

Chị Bình bất ngờ, thích thú với không gian xanh mát và liên tục chụp ảnh cùng những chùm nho lúc lỉu tại quán nước. Ảnh: Hà Nguyễn

“Đến nơi, tôi rất bất ngờ, thích thú khi toàn bộ nho ở đây đều là thật. Những chùm nho xanh, tím, căng bóng treo lúc lỉu trên giàn khiến tôi rất thích. Vừa ngắm nho vừa thưởng thức các món ăn trong không gian thoáng mát thực sự rất thư giãn”, chị nói.

Ngoài chị Bình, quán liên tiếp đón nhiều lượt khách. Không chỉ giới trẻ, quán thu hút nhiều khách trung niên, cao tuổi. Ngoài ra, quán còn được nhiều gia đình đưa con nhỏ đến tham quan, trải nghiệm.

Một gia đình nhỏ cùng nhau chụp ảnh dưới những chùm nho. Ảnh: Hà Nguyễn

Tại quán, khách tham quan tranh thủ ngắm cảnh, chọn góc đẹp để chụp ảnh. Càng về trưa, không gian quán càng trở nên đông đúc, náo nhiệt.

Dẫn theo con nhỏ, chị Tú (35 tuổi) liên tục cùng con trai chụp ảnh dưới giàn nho xanh. Cậu bé tỏ ra thích thú, phấn khích khi được chạm tay vào những chùm nho trĩu quả.

Chị Tú biết đến quán nước từ mạng xã hội và ngay lập tức bị không gian nơi đây thu hút. Chị cho biết, quán nước thỏa mãn sở thích được ngắm nhìn những chùm nho mà không phải đến các vườn nho ở các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận (cũ) của chị.

Chị Tú cho con trai vui đùa cùng những chùm nho trên giàn. Ảnh: Hà Nguyễn

“Tôi thấy con rất vui khi đến đây chơi. Tôi cảm thấy việc ngồi thưởng thức các đặc sản dưới vườn nho lúc lỉu quả ngay tại TPHCM thật sự là cảm giác rất thú vị”, chị Tú chia sẻ.

Khách mong được hái quả

Quán nước do anh Lê Văn Hồng (38 tuổi) làm chủ, mới mở cửa khoảng 10 ngày nay. Trước đó, anh Hồng là hướng dẫn viên du lịch.

Qua quá trình làm nghề, đi nhiều nơi, anh nhận thấy hầu hết mọi người mang đặc sản của quê hương mình về TPHCM để phát triển. Sinh ra, lớn lên tại TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận cũ), anh Hồng nhen nhóm ý định mang vườn nho của quê nhà đến TPHCM.

Anh Hồng cho biết vườn nho mới được hình thành từ 6 tháng trước. Ảnh: Hà Nguyễn

Năm 2024, khi tìm được quỹ đất phù hợp, anh quyết định thực hiện ý định trồng nho cho khách đến tham quan. Tổng diện tích vườn khoảng 2.300m2 nhưng anh chỉ mới trồng 450 gốc nho trên 1.300m2 đất.

Anh trồng 7 loại nho gồm: nho kẹo, nho bailey, nho magic, nho ngón tay đỏ, nho ngón tay xanh, nho ngón tay đen, nho mẫu đơn và nho chanh dây.

Khi trồng, anh chọn gốc nho đã trưởng thành để rút ngắn thời gian. Chỉ sau 6 tháng, cây đã cho trái, có thể thu hoạch.

Với mục đích phục vụ nhu cầu tham quan, anh trồng các gốc nho sát hơn để cây mọc dày. Bên trên, anh phủ màn che trong suốt vừa để che mưa, vừa lấy ánh sáng, nắng cho cây phát triển.

Hiện, anh Hồng trồng 7 giống nho với khoảng 450 gốc. Ảnh: Hà Nguyễn

Trước đó, mô hình trồng nho phục vụ khách tham quan đã được triển khai ở TPHCM. Để tạo điểm khác biệt, anh Hồng thiết kế khu vườn thành quán cà phê, phục vụ các món ăn đặc sản của vùng đất Ninh Thuận (cũ) như: mật nho, bánh canh chả cá, gỏi cuốn chả cá…

Những ngày qua, quán dưới vườn nho trĩu quả thu hút đông đảo khách đến tham quan. Sau khi ngắm nhìn, chụp ảnh, nhiều khách ngỏ lời được hái quả tại vườn. Tuy nhiên, anh Hồng chưa đồng ý.

Anh chia sẻ: “Từ thứ 2 đến thứ 6, quán phục vụ khoảng 400-600 lượt khách đến tham quan/ngày. Vào 2 ngày cuối tuần, lượng khách đông gấp đôi, từ 1.000-1.200 khách/ngày.

Những ngày cuối tuần, quán nước thu hút đông đảo khách đến trải nghiệm. Ảnh: Hà Nguyễn

Câu hỏi và lời đề nghị mà tôi nhận được nhiều nhất là khách đến có được hái nho trong vườn hay không. Tuy nhiên, hiện tại nho chưa đạt độ chín nên tôi chưa cho khách hái.

Sau này, khi nho chín đều, đạt chất lượng tôi sẽ cho khách trải nghiệm việc cắt trái trên giàn. Khách có thể cắt nho tùy ý sau đó đem đến quầy để cân tính tiền”.

Dù vậy ngay lúc này, khách có thể mua nho, táo tại quán với giá dao động 160.000 - 200.000 đồng/kg. Các loại nho, táo này, quán mua về từ tỉnh Ninh Thuận (cũ). Hiện quán nước mở cửa từ 8h đến 20h mỗi ngày.