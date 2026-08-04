Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường:

Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33 diễn ra từ ngày 1 - 7/8 với chủ đề "Phát huy vai trò tiên phong và thực hiện nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới". Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với ngành Ngoại giao khi trở thành Hội nghị ngoại giao đầu tiên trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình, phát triển thịnh vượng của dân tộc.

Toàn cảnh phiên toàn thể

Bước vào giai đoạn phát triển mới, đối ngoại nói chung và ngành ngoại giao nói riêng vinh dự được đảm nhận sứ mệnh mới - đó là phát huy vai trò tiên phong, trọng yếu, thường xuyên đóng góp vào thực hiện các mục tiêu tăng trưởng và phát triển đất nước. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33.

Đại hội XIV đặt yêu cầu xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, coi hội nhập quốc tế là phương thức huy động nguồn lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; đồng thời đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển, với trọng tâm là ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ. Trong bối cảnh đó, ngành Ngoại giao không chỉ giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, mà còn phải góp phần mở ra cục diện mới thuận lợi cho phát triển đất nước, mở rộng không gian và nâng cao năng lực phát triển của quốc gia.

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường phát biểu tại phiên toàn thể

Tại phiên toàn thể, thay mặt lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), Tổng Giám đốc Lê Mạnh Cường đã có bài phát biểu với chủ đề "Bảo đảm an ninh năng lượng trong bối cảnh địa chính trị phức tạp hiện nay: Vai trò, đóng góp của ngành Ngoại giao và một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác phối hợp".

Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường nhấn mạnh là doanh nghiệp nhà nước giữ vai trò nòng cốt trong ngành công nghiệp - năng lượng, Petrovietnam luôn nhận thức sâu sắc bảo đảm an ninh năng lượng không chỉ là nhiệm vụ sản xuất kinh doanh mà còn là trách nhiệm chính trị trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Thực tiễn hoạt động của Petrovietnam cũng cho thấy, mỗi bước phát triển của ngành năng lượng Việt Nam đều gắn liền với sự đồng hành, mở đường của đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và hợp tác quốc tế.

Đồng thời, trong bối cảnh hiện nay việc đa dạng hóa nguồn cung năng lượng từ bên ngoài không còn là hoạt động thương mại đơn thuần mà đã trở thành yêu cầu chiến lược của bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Để thực hiện mục tiêu này, bên cạnh năng lực của doanh nghiệp, Petrovietnam cần sự hỗ trợ của ngành Ngoại giao trong việc mở rộng quan hệ với các quốc gia, phát huy vai trò cầu nối trong thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác Chính phủ với Chính phủ (G2G), thúc đẩy các khuôn khổ hợp tác dài hạn và tạo dựng môi trường chính trị thuận lợi để doanh nghiệp triển khai các dự án năng lượng, nhất là các dạng năng lượng mới trong tương lai.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Cường cam kết, Tập đoàn sẽ tiếp tục phát huy vai trò là doanh nghiệp nòng cốt của ngành công nghiệp - năng lượng quốc gia; chủ động đổi mới, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng hợp tác quốc tế và phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao, các bộ, ngành và các đối tác trong và ngoài nước để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền năng lượng Việt Nam độc lập, tự chủ, hiện đại, xanh và bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Ngọc Minh