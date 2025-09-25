Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao sự ủng hộ của Ngoại trưởng Rubio đối với Việt Nam và quan hệ Việt Nam - Mỹ trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm bình thường hóa quan hệ và 2 năm nâng cấp quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện.

Việt Nam luôn coi Mỹ là đối tác có tầm quan trọng chiến lược, mong muốn cùng Mỹ tiếp tục triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và thể chế chính trị của nhau, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung.

Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung hợp tác trên các lĩnh vực trụ cột như chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại - đầu tư, an ninh - quốc phòng, khoa học công nghệ, giáo dục, nhân đạo - khắc phục hậu quả chiến tranh.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Ngoại trưởng Marco Rubio. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước đề nghị hai bên tiếp tục tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm duy trì hiểu biết, tin cậy lẫn nhau và cùng xử lý hiệu quả quan tâm của mỗi bên, nhất là vấn đề thuế đối ứng.

Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Mỹ tăng cường hợp tác - đầu tư vào các lĩnh vực chiến lược như công nghiệp bán dẫn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Mỹ có lộ trình sớm công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường cũng như đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu chiến lược.

Nhất trí với các đánh giá của Chủ tịch nước, Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh chính quyền Tổng thống D.Trump luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu của Mỹ tại khu vực. Ông cho rằng khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hai nước không chỉ cần được duy trì mà cần được phát triển, đi vào thực chất hơn nữa, nhất là trong bối cảnh hai nước có nhiều tiềm năng hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư và chia sẻ lợi ích chung trong việc bảo đảm hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở Châu Á - Thái Bình Dương.

Ngoại trưởng Rubio cho rằng hai bên càng hợp tác chặt chẽ thì sẽ càng mở ra nhiều cơ hội cho quan hệ hai nước và khẳng định Mỹ sẵn sàng đồng hành cùng Việt Nam trong tiến trình này, vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Việt Nam luôn là một đối tác đáng tin cậy của Mỹ

Cùng ngày, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung có buổi gặp và trao đổi với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio.

Nhìn lại quan hệ Việt Nam - Mỹ sau 30 năm bình thường hóa, Quyền Bộ trưởng Lê Hoài Trung cho biết, Việt Nam mong muốn làm cầu nối hòa bình, cùng các nước trong và ngoài khu vực kiến tạo một châu Á - Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương hòa bình, ổn định và phát triển.

Trên tinh thần đó, Quyền Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đề nghị hai bên cùng duy trì đà phát triển tích cực của quan hệ song phương, trong đó có việc tiếp xúc, trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao.

Về kinh tế - thương mại, Việt Nam luôn là một đối tác đáng tin cậy của Mỹ, sẵn sàng tăng mua hàng hóa Mỹ, nhất là các mặt hàng công nghệ cao như máy bay, sản phẩm bán dẫn... mở rộng thị trường cho hàng hóa Mỹ. Ông đề nghị Mỹ cân nhắc các yếu tố đặc thù của nền kinh tế Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định thuế đối ứng giữa hai nước.

Việt Nam mong muốn hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Mỹ trên những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố, bảo đảm an ninh mạng.

Quyền Bộ trưởng cảm ơn và đánh giá cao quyết định của Mỹ trong việc duy trì các dự án hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh là một trụ cột quan trọng giúp thúc đẩy hàn gắn, hòa giải, xây dựng lòng tin và tạo nền tảng thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Mỹ.

Quyền Bộ trưởng cũng cảm ơn sự ủng hộ của chính quyền Mỹ dành cho cộng đồng người Mỹ gốc Việt và đánh giá cao đóng góp của cộng đồng trong xã hội Mỹ và cho quan hệ Việt Nam - Mỹ.

Ngoại trưởng Marco Rubio tái khẳng định cam kết của Mỹ ủng hộ một Việt Nam “mạnh, độc lập, tự cường và thịnh vượng”, Mỹ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu tại khu vực. Mỹ sẽ cùng Việt Nam tìm kiếm mọi cơ hội để thúc đẩy hơn nữa những biện pháp thiết thực nhằm triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện hiệu quả, thực chất trên tất cả các lĩnh vực.

Ngoại trưởng Rubio khẳng định Tổng thống D. Trump mong muốn hai bên sớm hoàn tất đàm phán để triển khai thỏa thuận thuế đối ứng, qua đó đem lại lợi ích cho cả hai nước.