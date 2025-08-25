Ngoại trưởng Ukraine. Ảnh: Bộ Ngoại giao Ukraine

Hungary cảnh báo Ukraine ngừng làm gián đoạn nguồn cung năng lượng từ Nga sau khi Kiev nhắm vào một đường ống dẫn dầu quan trọng đến Trung Âu.

Theo đài RT và báo Pravda, các lực lượng Ukraine đã tấn công đường ống dẫn Druzhba (Hữu nghị) có từ thời Liên Xô 3 lần trong tháng này, khiến Hungary và Slovakia phẫn nộ. Lần gần đây nhất, dòng chảy năng lượng qua đường ống này bị dừng lại vào ngày 22/8.

Trong cuộc họp báo nhân Ngày Quốc khánh của Ukraine hôm 25/8, một phóng viên đã hỏi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về mối liên hệ giữa các cuộc tấn công với việc Hungary phản đối Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu (EU) và NATO. Người đứng đầu Ukraine trả lời: "Chúng tôi luôn ủng hộ tình hữu nghị với Hungary, nhưng giờ đây sự tồn tại của tình hữu nghị này phụ thuộc vào lập trường của Budapest".

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto đã chỉ trích gay gắt phát biểu của ông Zelensky. Ông Szijjarto viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: "Ông Zelensky đã lợi dụng ngày lễ quốc gia của Ukraine để đe dọa Hungary. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ hành động đe dọa của Tổng thống Ukraine".

Ông Szijjarto mô tả các cuộc tấn công vào nguồn cung năng lượng cho Hungary là "một cuộc tấn công vào chủ quyền". "Hungary kêu gọi ông Zelensky ngừng đe dọa chúng tôi cũng như chấm dứt các cuộc tấn công liều lĩnh vào an ninh năng lượng của Hungary", nhà ngoại giao hàng đầu của Hungary nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Ukraine Andrey Sibiga đã đáp trả trên mạng xã hội X, trực tiếp đề cập tới người đồng cấp Hungary: "Ông không cần phải bảo Tổng thống Ukraine phải làm gì, nói gì và khi nào". Ông Sibiga kêu gọi Budapest "đa dạng hóa và trở nên độc lập khỏi Nga, giống như phần còn lại của châu Âu".

Ngoại trưởng Hungary đáp trả: "Hãy ngừng tấn công an ninh năng lượng của chúng tôi! Đây không phải là cuộc xung đột của chúng tôi!".

Không giống như nhiều nước thành viên EU khác, Hungary đã từ chối gửi vũ khí cho Kiev và chỉ trích Brussels nặng nề vì áp đặt lệnh trừng phạt Moscow vì cuộc xung đột ở Ukraine. Quốc gia này cũng cho rằng, việc Ukraine gia nhập NATO có thể gây ra một cuộc xung đột toàn diện với Nga.