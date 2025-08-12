Trả lời phỏng vấn trang tin Pravda.com.ua, phát ngôn viên nhóm tác chiến Khortytsia của Ukraine Viktor Trehubov nói rằng tình hình phía bắc mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad không nghiêm trọng giống như những thông tin trước đó được giới truyền thông nước này công bố.

“Ở thời điểm hiện tại, tình hình ở các mặt trận Pokrovsk và Dobropillia đang gây bối rối cho những người không hiểu cách biên soạn bản đồ dựa trên các nguồn tin mở. Đối phương đang sử dụng chiến thuật thâm nhập, tức một số nhóm nhỏ lính Nga liên tục gây áp lực lên các vị trí phòng thủ của Ukraine”, ông Trehubov phân tích.

Binh sĩ và xe tăng Ukraine. Ảnh: Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine

Vị sĩ quan Ukraine chia sẻ thêm rằng: “Chúng ta cần hiểu các nhóm lính đối phương được ghi nhận hiện diện ở những vị trí đó, đó là lý do vì sao các bản đồ cập nhật cho thấy ‘quân Nga đã tiến thêm 12 km sâu vào lãnh thổ Ukraine’. Nhưng mọi người phải hiểu rằng đối phương không kiểm soát những vùng đó”.

Trước đó, các trang Kyiv Independent và Militarnyi.com của Ukraine đồng loạt đưa tin quân đội Nga trong khoảng thời gian từ 6 – 11/8 đã giành được bước tiến lớn ở phía bắc mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad khi vùng đỏ, tức nơi các đơn vị Moscow kiểm soát, tại đó đã mở rộng đáng kể.

Bản đồ chiến sự ở phía bắc mặt trận Pokrovsk – Myrnohrad hôm 6/8 và 11/8. Ảnh: Deep State của Ukraine

Hungary từ chối nghị định ủng hộ Kiev

Trang Kyiv Independent đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm nay (12/8) đã từ chối ký vào tuyên bố chung của Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Ukraine. Được biết, tuyên bố chung này được các nước châu Âu đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin.

Trong thông cáo chung trên, giới lãnh đạo các nước thành viên khối EU nhấn mạnh việc “biên giới quốc tế không thể thay đổi bằng vũ lực, và con đường hướng tới hòa bình ở Ukraine không thể được quyết định nếu không có sự góp mặt của chính quyền Kiev”.

Theo Kyiv Independent, Thủ tướng Hungary Orban từng nhiều lần từ chối ủng hộ các thông cáo EU đưa ra có nội dung ủng hộ Ukraine. Đồng thời, nhà lãnh đạo Hungary đã ngăn cản các lệnh trừng phạt EU nhằm vào Nga cũng như các gói viện trợ vũ khí khối này gửi cho Ukraine.