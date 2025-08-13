Theo báo Kyiv Indepedent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã tới Berlin trong ngày 13/8 để gặp Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ông Zelensky và ông Merz sau đó sẽ cùng các nhà lãnh đạo châu Âu khác tham dự một cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Mỹ Donald Trump.

"Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến sẽ thảo luận về các yêu sách lãnh thổ của Liên bang Nga và khả năng bảo đảm an ninh cho Ukraine, đồng thời xem xét cách châu Âu có thể ứng phó với các vấn đề này. Kỳ vọng của các nhà lãnh đạo châu Âu là thống nhất lập trường trước khi Tổng thống Trump đối thoại với ông Putin tại Alaska", truyền thông Đức cho biết.

Các nhà lãnh đạo Anh, Pháp, Italia, Ba Lan, Phần Lan và Liên minh châu Âu (EU) đã xác nhận sẽ tham dự cuộc họp, nhằm thể hiện sự đoàn kết của châu Âu về vấn đề Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (phải) và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: NYT

"Chúng tôi sẽ nỗ lực để đạt được một nền hòa bình công bằng và bền vững, đồng thời ngăn chặn việc Nga đe dọa Ukraine trong tương lai", Thủ tướng Anh Keir Starmer phát biểu trước cuộc họp trực tuyến.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga đã có động thái chỉ trích các cuộc tham vấn ngoại giao của châu Âu với Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh Trump - Putin.

"Lập trường của Moscow vẫn không thay đổi, Tổng thống Putin đã đưa ra các điều kiện chấm dứt xung đột từ tháng 6/2024. Các cuộc tham vấn mà châu Âu thúc đẩy là vô nghĩa về mặt chính trị và không có giá trị thực tiễn", Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexey Fadeev nói hôm 13/8.

Thủ tướng Hungary tin Nga đã chiến thắng

Báo Pravda ngày 13/8 đưa tin, Thủ tướng Hungary Viktor Orban mới đây tuyên bố, "Nga đã giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Ukraine".

"Mọi người đang nói chuyện như thể đây là một cuộc xung đột vô thời hạn. Nhưng thực tế lại khác, Ukraine đã thua và Nga là bên chiến thắng. Câu hỏi hiện nay là khi nào phương Tây sẽ thừa nhận điều này và những gì có thể xảy ra sau đó", ông Orban nhận xét.

Thủ tướng Hungary có phát biểu trên trước thềm cuộc gặp thượng định giữa Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8 tới. Ông Orban cũng là nhà lãnh đạo EU duy nhất không tham gia vào tuyên bố chung ngày 11/8, trong đó châu Âu nhấn mạnh Ukraine nên có "quyền tự quyết về tương lai của mình".