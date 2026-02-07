Ấn bản mới đặt trí tuệ nhân tạo (AI) vào vai trò người lính trinh sát, hỗ trợ doanh nghiệp giải bài toán sinh tồn trong bối cảnh kinh doanh biến động mạnh.

Theo tác giả, trong môi trường cạnh tranh khốc liệt và chịu tác động sâu sắc của công nghệ, chiến lược chỉ thực sự có ý nghĩa khi được đưa vào thực thi và kiểm chứng bằng dòng tiền, con người thật cùng những trải nghiệm thất bại thực tế. Vì vậy, cuốn sách không dừng lại ở lý thuyết quản trị, mà là sự đúc kết từ hành trình điều hành và va chạm thương trường của chính ông.

Thực tế cho thấy, khoảng 95% startup tại Việt Nam tan rã trong những năm đầu hoạt động. Nhiều doanh nghiệp nhỏ vẫn mang tâm lý đợi lớn rồi mới làm chiến lược, trong khi sự thiếu hụt tư duy bài bản chính là rào cản khiến họ khó phát triển. TS. Trần Quốc Việt cho rằng, thách thức lớn nhất không nằm ở quy mô vốn mà ở khả năng thích ứng và lựa chọn đúng hướng đi.

"Với doanh nghiệp nhỏ, chiến lược không phải là những bộ hồ sơ dày cộp, mà là nghệ thuật tập trung nguồn lực hữu hạn vào những mục tiêu có khả năng tạo đột phá, thay vì dàn trải", ông nhấn mạnh.

Cuốn sách được xây dựng theo cấu trúc 7 chương mang tính hệ thống, dẫn dắt nhà quản trị từ tư duy đến thực thi. Trong đó, các chương đầu tập trung vào việc xác lập tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi; các chương tiếp theo phân tích nội lực và môi trường kinh doanh thông qua những công cụ quản trị phổ biến như 7S, Value Chain, PESTEL, 5 áp lực cạnh tranh. Phần cuối tập trung vào xây dựng chiến lược tăng trưởng, thẻ điểm cân bằng (BSC) và quản trị sự thay đổi.

Điểm mới nổi bật của lần tái bản này là việc tích hợp AI như một trợ lý chiến lược. Công nghệ được tác giả cụ thể hóa thành công cụ hỗ trợ ra quyết định, từ phân tích dữ liệu vĩ mô, dự báo xu hướng thị trường đến giám sát hiệu suất theo thời gian thực. Nhờ đó, doanh nghiệp nhỏ có thể thu hẹp khoảng cách về nguồn lực dữ liệu với các tập đoàn lớn, hạn chế các quyết định cảm tính và tối ưu hóa nguồn lực.

Tuy nhiên, TS. Trần Quốc Việt khẳng định, AI chỉ đóng vai trò người mở đường, còn quyền quyết định vẫn thuộc về nhà lãnh đạo. Sự kết hợp giữa công cụ quản trị kinh điển và trí tuệ nhân tạo giúp nhà quản trị thoát khỏi những công việc vụn vặt, tập trung vào mục tiêu dài hạn.

Đáng chú ý, ấn bản 2026 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ về hình thức tiếp cận độc giả. Bên cạnh sách in, Quản trị chiến lược thực chiến được phát hành dưới dạng Ebook và Audiobook trên các nền tảng như Waka, Google Play. Đồng thời, phiên bản tiếng Anh dự kiến ra mắt trên Amazon vào tháng 4/2026, hướng tới thị trường quốc tế.

Chia sẻ về kế hoạch này, TS. Trần Quốc Việt cho biết: "Chúng ta không chỉ viết sách cho người Việt đọc. Tôi mong muốn những trải nghiệm thực tiễn của doanh nghiệp Việt được hiện diện trên những kệ sách lớn của thế giới, khẳng định năng lực thích ứng với các tiêu chuẩn toàn cầu".