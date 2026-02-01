Trong lịch sử nhân loại, nhiều danh tướng đã trở thành biểu tượng vượt thời gian như Alexander Đại đế, Julius Caesar hay Napoleon Bonaparte. Tuy nhiên, còn một cái tên từng làm thay đổi vận mệnh Địa Trung Hải cổ đại, đánh bại kẻ thù hùng mạnh nhất của La Mã và đặt nền móng cho một đế chế kéo dài hàng thế kỷ, đó là Scipio Africanus.

Cuốn sách Scipio Africanus: Greater Than Napoleon của B. H. Liddell Hart nay được dịch sang tiếng Việt với nhan đề Scipio Africanus: Vĩ đại hơn cả Napoleon (Bách Việt phát hành) vừa ra mắt độc giả trong nước mở ra hành trình tái khám phá một thiên tài quân sự từng bị lịch sử hiện đại lãng quên.

Không theo lối trình bày khô khan, nặng về tư liệu, Liddell Hart kể câu chuyện về Scipio như một bản anh hùng ca sống động. Từ một thanh niên La Mã trẻ tuổi sống sót sau thảm họa Cannae, Scipio từng bước vươn lên trở thành vị tướng duy nhất đánh bại Hannibal - "cơn ác mộng" của La Mã ngay trên chiến trường châu Phi.

Theo tác giả, điều khiến Scipio trở nên vĩ đại hơn cả Napoleon không chỉ nằm ở những chiến thắng vang dội mà còn ở tư duy chiến lược vượt trước thời đại hàng nghìn năm. Ông không ưa chuộng đối đầu trực diện mà linh hoạt tránh chỗ mạnh, đánh chỗ yếu, kết hợp quân sự với ngoại giao, tâm lý và văn hóa để giành ưu thế.

Cuốn sách cho thấy Scipio là hiện thân sớm của tư duy chiến lược gián tiếp - học thuyết sau này được Napoleon, Clausewitz và nhiều nhà quân sự hiện đại vận dụng. Liddell Hart lập luận rằng, nếu xét về tầm nhìn chiến lược, khả năng kiểm soát xung đột và hạn chế tổn thất, Scipio xứng đáng đứng ngang, thậm chí vượt lên trên nhiều danh tướng cận đại.

Không chỉ tái hiện lịch sử, tác phẩm còn mang đến cho độc giả những bài học về tư duy lãnh đạo: cách ra quyết định trong khủng hoảng, cách sử dụng con người và cách chiến thắng mà không cần hủy diệt. Vì vậy, cuốn sách phù hợp với những người yêu lịch sử, quân sự, chiến lược, quản trị cũng như độc giả muốn hiểu sâu hơn về hành trình vươn lên của La Mã từ bờ vực sụp đổ đến vị thế bá chủ thế giới cổ đại.

Tại Việt Nam, sách do Bách Việt phát hành, được đầu tư về nội dung và hình thức, góp phần đưa một công trình kinh điển của sử học quân sự thế giới đến gần hơn với bạn đọc trong nước.

B. H. Liddell Hart (1895-1970) là một trong những nhà sử học và lý luận quân sự có ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ XX. Từng là sĩ quan quân đội Anh trong Thế chiến I, ông dành cả đời nghiên cứu lịch sử chiến tranh và phát triển học thuyết “chiến lược gián tiếp”, tác động sâu rộng đến tư duy quân sự hiện đại. Ông là tác giả của nhiều công trình nổi tiếng về Napoleon, Rommel và các cuộc chiến tranh thế giới.

Với Scipio Africanus: Vĩ đại hơn cả Napoleon, Liddell Hart không chỉ viết lại lịch sử mà còn phục hồi danh tiếng cho một thiên tài quân sự cổ đại bằng con mắt chiến lược của thời hiện đại, giúp Scipio Africanus bước ra ánh sáng của thế kỷ XXI.