Suốt nhiều năm qua, Bếp ăn Từ Tâm tại chùa Giác Tánh (Phường Tân Hòa, TPHCM) đều đặn trao khoảng 400 suất cơm chay miễn phí mỗi ngày cho người lao động nghèo, người bán vé số và những mảnh đời khó khăn.

Không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí sinh hoạt, những suất cơm nghĩa tình còn lan tỏa sâu sắc tinh thần từ bi và sẻ chia của đạo Phật vào đời sống.

Hàng trăm bữa ăn ấm áp mỗi ngày

Đều đặn vào giờ trưa, từ thứ Hai đến thứ Bảy hằng tuần, khu vực phát cơm của Bếp ăn Từ Tâm tại chùa Giác Tánh lại trở nên nhộn nhịp. Dòng người nối nhau nhau xếp hàng ngay ngắn, kiên nhẫn chờ nhận những phần cơm chay tươm tất. Người bán vé số, người làm nghề tự do, người lớn tuổi hay những mảnh đời cơ nhỡ… tất cả đều nhận được bữa ăn ấm nóng mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Anh Đoàn Đình Ngọc (Phường Bảy Hiền, TPHCM) biết đến bếp ăn cách đây vài tháng. Theo anh, điều khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng không chỉ là những suất cơm mà còn ở sự nhiệt tình, tận tâm của các thầy và những người phục vụ tại đây.

“Với những người có thu nhập bấp bênh, một bữa cơm miễn phí giúp họ tiết kiệm được một khoản chi tiêu đáng kể. Số tiền dành dụm được có thể dùng cho những nhu cầu thiết yếu khác hoặc tích lũy để trở về quê vào dịp cuối năm”, anh Ngọc chia sẻ.

Cũng nhận được sự hỗ trợ từ bếp ăn nhiều năm qua, anh Trần Văn Tiến (Phường Bảy Hiền, TPHCM) cho biết những ngày gần đây, số người đến nhận cơm đông hơn trước.

“Tôi làm nghề buôn bán dạo kiếm mỗi ngày chỉ được 80.000-100.000 đồng, có hôm chỉ được 60.000 đồng trong khi một phần cơm rẻ bây giờ đã hơn 35.000 đồng. Những suất cơm miễn phí từ nhà chùa giúp tôi và nhiều người khó khăn có thêm điều kiện để trang trải cuộc sống”, anh Tiến chia sẻ.

Anh Trần Văn Tiến (Phường Bảy Hiền, TPHCM) vui mừng nhận hộp cơm chay miễn phí từ nhà chùa.

Hành trình hơn 6 năm bền bỉ trao yêu thương

Bếp ăn Từ Tâm được thành lập từ năm 2020. Ban đầu, gian bếp chỉ có khoảng 5-6 người gồm chư tăng và một vài Phật tử đảm nhiệm. Qua hơn 6 năm hoạt động bền bỉ, bếp ăn ngày càng lan tỏa rộng rãi, thu hút thêm nhiều tình nguyện viên và Phật tử tự nguyện tìm đến phụ giúp.

Hiện tại, mỗi ngày bếp ăn cung cấp khoảng 300-400 suất cơm chay miễn phí. Để có được những phần ăn chu đáo, từ sớm chư tăng cùng các Phật tử đã cùng nhau tất bật chuẩn bị nguyên liệu, chế biến và phân chia suất ăn.

Thực đơn cũng được thay đổi liên tục mỗi ngày với các món ăn phong phú như đậu hũ chiên, rau củ kho, sườn chay ram, khổ qua nhồi… giúp người ăn luôn cảm thấy ngon miệng.

Các món ăn được thay đổi thường xuyên để bà con có những bữa cơm ngon miệng.

Đại đức Thích Tâm An, người phụ trách Bếp ăn Từ Tâm tại chùa Giác Tánh, cho biết hoạt động này xuất phát từ mong muốn lan tỏa yêu thương, chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người bán vé số, lao động nghèo và người cơ nhỡ.

Theo Đại đức, việc duy trì bếp ăn không phải là trách nhiệm bắt buộc đối với các Phật tử mà xuất phát từ tinh thần tự nguyện, mong muốn giúp đỡ mọi người bằng những việc làm thiết thực. Nhà chùa không phân biệt người đến nhận cơm. Bất cứ ai có nhu cầu đều được hỗ trợ.

"Những việc làm tuy không quá lớn lao nhưng mang lại niềm vui cho người nhận cũng như những người tham gia. Mỗi ngày, các cô chú vẫn đến chùa, còn chúng tôi cùng chư tôn đức luôn cố gắng duy trì bếp ăn, thay đổi món ăn thường xuyên để mọi người có những bữa cơm ngon miệng", Đại đức Thích Tâm An chia sẻ.

Đại đức Thích Tâm An, đại diện Bếp ăn Từ Tâm (chùa Giác Tánh), chia sẻ về hành trình âm thầm lan tỏa tinh thần từ bi của đạo Phật, mang những bữa cơm chay ấm áp đến với người lao động nghèo.

Lan tỏa tinh thần từ bi, gắn kết cộng đồng

Không chỉ mang đến sự hỗ trợ về vật chất, Bếp ăn Từ Tâm còn là một trong những hoạt động thể hiện tinh thần nhập thế của Phật giáo, đưa những giá trị từ bi, bác ái vào đời sống xã hội.

Đại đức Thích Tâm An tỉ mỉ chuẩn bị từng suất ăn gửi đến bà con nghèo.

Từ gian bếp nhỏ chỉ có vài người tham gia, Bếp ăn Từ Tâm đã trở thành điểm tựa cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Hàng trăm suất cơm được trao đi mỗi ngày tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng sự quan tâm, sẻ chia và tình người.

Trong cuộc sống đô thị còn nhiều áp lực, những bữa cơm nghĩa tình như vậy góp phần kết nối con người bằng sự cảm thông, không phân biệt hoàn cảnh hay xuất thân. Qua đó, những giá trị tốt đẹp của Phật giáo tiếp tục được phát huy, góp sức xây dựng cộng đồng đoàn kết, nhân ái và nghĩa tình.

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