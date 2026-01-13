Trưa 13/1, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lô Minh Điệp, Chủ tịch UBND xã Tri Lễ, cho biết một ngôi nhà sàn bằng gỗ mới hoàn thiện của người dân trên địa bàn vừa bị cháy.

Ngôi nhà bốc cháy trong đêm. Ảnh: Người dân cung cấp

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 12/1, ngôi nhà mới xây của gia đình ông N.V.D. (SN 1979, trú bản Na Khích, xã Tri Lễ) bỗng bốc cháy dữ dội.

Trước đó, vào tối cùng ngày, người thân đến chúc mừng gia đình ông D. Sau khi mọi người ra về, ngọn lửa bất ngờ bùng phát, còn ông D. được cho là đã uống thuốc sâu tự tử.

Phát hiện sự việc, người dân địa phương phối hợp với lực lượng chức năng nỗ lực dập lửa và đưa ông D. đi cấp cứu kịp thời.

Lãnh đạo xã Tri Lễ cho hay, nguyên nhân cháy nhà bước đầu nghi do ông D. tự châm lửa đốt.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

"Ông D. sống cùng vợ và có một người con đi làm ăn xa ở Bắc Ninh", lãnh đạo xã Tri Lễ thông tin thêm.