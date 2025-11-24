Thầy Trần Thanh Kiên, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm cho biết, nhà trường bắt đầu triển khai dạy môn Toán bằng tiếng Anh từ năm học 2021-2022 và đến nay đã duy trì 4 năm.

Mô hình này mở ra hướng đi mới trong đổi mới giáo dục, phù hợp với chủ trương đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Ngoài chương trình học thông thường, mỗi khối đều được bố trí 1-2 tiết học Toán bằng tiếng Anh mỗi tuần. Nhà trường xây dựng chương trình phù hợp với năng lực học sinh, áp dụng phương pháp giảng dạy hiện đại. Giáo viên phụ trách môn Toán bằng tiếng Anh có trình độ chuyên môn vững và đạt chuẩn ngoại ngữ.

Giờ học Toán bằng tiếng Anh của học sinh lớp 6A5 của Trường THCS Lê Văn Thiêm. Ảnh: Đậu Tình

Nhà trường xác định, việc dạy Toán bằng tiếng Anh giúp học sinh rèn luyện ngoại ngữ ngay trong môi trường học thuật. Trường THCS Lê Văn Thiêm hướng tới mục tiêu phát triển tư duy toán học và nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho học sinh.

Chương trình cũng giúp học sinh tiếp cận các kỳ thi Toán quốc tế bằng tiếng Anh và xây dựng nền tảng vững chắc cho con đường du học trong tương lai.

Cô Trần Lâm Oanh, giáo viên dạy môn Toán tiếng Anh cho biết, các tiết học cô đảm nhiệm diễn ra hoàn toàn bằng tiếng Anh, từ khâu giảng giải, thảo luận, đến làm bài tập và trình bày ý kiến, học sinh đều sử dụng tiếng Anh.

Theo cô Oanh, hiện chưa có trường đại học nào đào tạo chuyên ngành Sư phạm Toán bằng tiếng Anh, và chỉ một số ít trường thực hiện mô hình này, nên việc học hỏi kinh nghiệm và trau dồi chuyên môn gặp nhiều khó khăn.

Ngoài ra, việc học Toán bằng tiếng Anh còn yêu cầu ngôn ngữ học thuật và nắm vững các khái niệm chuyên sâu, điều này gây không ít khó khăn cho học sinh. Để tiết học hiệu quả, giáo viên phải linh hoạt tổ chức hoạt động, chuẩn bị kỹ học liệu, chuẩn hóa thuật ngữ và xây dựng câu hỏi gợi mở bằng tiếng Anh.

Em Nguyễn Thục Chi, học sinh lớp 6A5, cho biết: “Tiết học Toán bằng tiếng Anh khiến em và các bạn rất hào hứng. Tiết học không chỉ giúp chúng em phát triển tư duy song ngữ và hình thành phản xạ nhanh nhạy, mà còn rèn luyện kỹ năng toán học và nâng cao trình độ ngoại ngữ”.

Theo thầy Trần Thanh Kiên, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Văn Thiêm, việc đưa tiếng Anh vào giảng dạy môn Toán đã góp phần quan trọng nâng cao chất lượng dạy học. Nhiều học sinh của trường đã đạt giải cao tại các kỳ thi Toán quốc tế. Với những kết quả đạt được, sắp tới, nhà trường dự kiến triển khai thêm các môn Tin học và Khoa học Tự nhiên bằng tiếng Anh, mở rộng mô hình giáo dục song ngữ.