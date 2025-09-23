Theo dự thảo Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” mà Bộ GD-ĐT đang xây dựng, đến năm 2045, tiếng Anh sẽ trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

Theo Bộ GD-ĐT, việc xây dựng Đề án nhằm cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2045, tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong hệ thống giáo dục, được sử dụng rộng rãi trong dạy học, quản lý và các hoạt động giáo dục. Lộ trình triển khai chia thành 3 giai đoạn (2025-2030, 2030-2040 và 2040-2045) với bộ tiêu chí đánh giá gồm 7 tiêu chuẩn cho từng cấp học.

Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm gồm: Nâng cao nhận thức xã hội; hoàn thiện cơ chế, chính sách; phát triển đội ngũ giáo viên; xây dựng chương trình, học liệu; đổi mới thi, kiểm tra, đánh giá; ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo; tăng cường hợp tác quốc tế và xã hội hóa; đẩy mạnh thi đua, khen thưởng.

Đề án được dự kiến triển khai trong toàn hệ thống giáo dục với gần 50.000 cơ sở, khoảng 30 triệu học sinh, sinh viên và 1 triệu cán bộ, giáo viên. Theo tính toán của Bộ GD-ĐT, cần bổ sung khoảng 12.000 giáo viên tiếng Anh mầm non, gần 10.000 giáo viên tiểu học, đồng thời bồi dưỡng ít nhất 200.000 giáo viên có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh đến năm 2030.

Nguồn lực thực hiện gồm ngân sách nhà nước và sự tham gia, đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân. Bộ GD-ĐT cho rằng thành công của Đề án đòi hỏi sự đồng thuận xã hội, kiên trì thực hiện trong suốt 20 năm.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại phiên họp xin góp ý dự thảo Đề án do Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức. Ảnh: Trần Hiệp

Phát biểu tại phiên họp xin góp ý dự thảo Đề án do Hội đồng Quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đặc biệt nhấn mạnh hai yếu tố then chốt là thể chế và đào tạo đội ngũ giáo viên, trong 8 giải pháp lớn của Đề án.

Theo ông, việc đổi mới chương trình đào tạo giáo viên, chính sách đãi ngộ thỏa đáng, nhất là với những thầy cô vừa giảng dạy tiếng Anh, vừa sử dụng tiếng Anh để dạy các môn khoa học, là yêu cầu cấp thiết.

Ông Thưởng cũng đề cao vai trò của ứng dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo trong dạy - học ngoại ngữ; phát động phong trào thi đua học tập tiếng Anh; học hỏi, nhân rộng các mô hình thành công ở địa phương và cơ sở giáo dục.

“Chúng ta mong muốn Đề án sớm được phê duyệt với tính khả thi cao và cách tổ chức quản lí hiệu quả, đặc biệt ở cấp địa phương, để từng cơ sở giáo dục đạt kết quả như mục tiêu đề ra”, ông Thưởng nói.