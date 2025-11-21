Sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của hai doanh nghiệp trong việc tăng cường gắn kết, thúc đẩy chuyển đổi số, tối ưu vận hành và ứng dụng công nghệ hiện đại vào phát triển các ngành kinh tế trọng điểm tại Việt Nam.

Thông qua hợp tác này, NGSC và Schneider Electric hướng đến mục tiêu cung cấp các giải pháp công nghệ số và tự động hóa tích hợp, giúp doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, quản trị hiệu quả và vận hành bền vững.

NGSC giới thiệu giải pháp Trung tâm dữ liệu (Data Center) toàn diện tại gian hàng C12 triển lãm VEC

Định hướng chiến lược cho 3 lĩnh vực trọng điểm

Hai bên tập trung hợp tác trong ba ngành chủ lực: năng lượng & dầu khí, sản xuất công nghiệp và hạ tầng - tòa nhà thông minh.

Năng lượng & dầu khí: Triển khai các giải pháp quản lý năng lượng thông minh, giám sát dữ liệu thời gian thực và cảnh báo sớm, giúp tối ưu vận hành, nâng cao hiệu suất và đảm bảo an toàn hệ thống -EcoStruxure™ Power Monitoring Expert, EcoStruxure™ Power Operation và Data Center. Nhóm giải pháp này đặc biệt phù hợp với nhà máy lọc hóa dầu, giàn khoan, trạm phân phối năng lượng và dự án năng lượng tái tạo, góp phần thúc đẩy mục tiêu Net Zero và phát triển năng lượng xanh cho ngành dầu khí Việt Nam.

Tự động hoá công nghiệp : Ứng dụng nền tảng EcoStruxure™ của Schneider Electric để phát triển nhà máy thông minh, kết hợp AI, IoT và dữ liệu công nghiệp trong các hệ thống điều khiển tự động (PLC, DCS), quản lý sản xuất (MES, MOM), sản xuất bán dẫn và bảo trì dự đoán. Được áp dụng cho nhiều lĩnh vực như khai khoáng - luyện kim - khoáng sản, giúp tối ưu quy trình, tiết kiệm năng lượng, tăng hiệu suất và đảm bảo an toàn vận hành.

Hạ tầng & Tòa nhà thông minh: Phát triển hệ thống quản lý tòa nhà (BMS), năng lượng và chiếu sáng thông minh, cùng các giải pháp an ninh - môi trường tích hợp, hỗ trợ ra quyết định dựa trên dữ liệu thực tế và hướng đến vận hành xanh, bền vững. Giải pháp đặc biệt phù hợp với các trung tâm đô thị, sân bay và khu phức hợp quy mô lớn, nơi yêu cầu hiệu quả năng lượng, an ninh và trải nghiệm người dùng cao.

Hợp tác giúp doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, phát triển bền vững

Sự hợp tác mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc, khi NGSC với lợi thế hiểu biết thị trường bản địa kết hợp cùng Schneider Electric - đơn vị sở hữu nền tảng công nghệ toàn cầu và công cụ quản lý dữ liệu, AI, tự động hóa tiên tiến - sẽ hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số toàn diện, phù hợp đặc thù từng mô hình sản xuất.

NGSC hiện là đối tác tư vấn và triển khai giải pháp công nghệ số, tự động hóa và chuyển đổi số cho nhiều doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực năng lượng, sản xuất và hạ tầng. Trong khi đó, Schneider Electric - với triết lý “Life Is On” - là tập đoàn dẫn đầu thế giới về quản lý năng lượng, tự động hóa công nghiệp, hoạt động tại hơn 100 quốc gia, mang đến các giải pháp an toàn, hiệu quả và bền vững.

Ông Phạm Thế Trường - Tổng Giám đốc NGSC, đảm nhiệm vai trò Điều phối viên tại tọa đàm cấp cao trong khuôn khổ sự kiện Schneider Electric Innovation Day.

Cột mốc hợp tác này không chỉ khẳng định cam kết chung của hai bên trong việc thúc đẩy chuyển đổi số và phát triển bền vững tại Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong tương lai. Với tầm nhìn chiến lược, năng lực công nghệ vượt trội của Schneider Electric cùng kinh nghiệm triển khai và am hiểu thị trường của NGSC, hai bên hướng tới mục tiêu cùng kiến tạo giá trị khác biệt, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp Việt trên hành trình hội nhập, số hóa toàn diện.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần tư vấn công nghệ NGS (NGSC)

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà 6th Element, Đường Nguyễn Văn Huyên, TP Hà Nội

Email: info@ngs.com.vn

Website: https://ngsc.vn/vi/

(Nguồn: NGSC)