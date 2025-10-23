Ngày 23/10, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ công bố chương trình tặng miễn phí phần mềm MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh thực hiện xóa bỏ thuế khoán theo Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế nhấn mạnh: Chủ trương của Nghị quyết 68 là hết sức đúng đắn, rất kịp thời để ngành Thuế tự tin hơn trong việc xây dựng chương trình hành động của ngành mình.

Nói về việc chuyển đổi từ phương pháp thuế khoán sang kê khai, ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) cho biết: Thuế khoán có những giá trị lịch sử nhất định, bởi đây là phương pháp đơn giản, giúp cho các hộ, cá nhân kinh doanh dễ dàng thực hiện nghĩa vụ của mình.

Tuy nhiên, trong bối cảnh xã hội phát triển, quy mô, doanh số, nguồn hàng và không gian kinh doanh đã có nhiều thay đổi, việc thay đổi sang phương thức kê khai là nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch trong quản lý thuế, đồng thời tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân.

Cũng theo đại diện Cục Thuế, mục tiêu trọng tâm là giúp hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế thuận lợi, an toàn, minh bạch và hiện đại. Ngành Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như nghiên cứu, sửa đổi chính sách; đẩy mạnh tuyên truyền, đối thoại, hướng dẫn thực tế; đơn giản hóa chế độ kế toán và ứng dụng công nghệ dễ sử dụng.

Hiện cơ quan thuế đang hoàn thiện khung pháp lý theo 3 trọng điểm: sửa đổi Luật Quản lý thuế và các văn bản liên quan, xây dựng chính sách quản lý riêng cho nhóm hộ kinh doanh và phát triển chế độ kế toán đơn giản gắn với ứng dụng công nghệ số. Trên nền tảng chính sách đó, các doanh nghiệp công nghệ đóng vai trò quan trọng trong việc hiện thực hóa chủ trương vào đời sống.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chương trình tăng miễn phí phần mềm kê khai thuế và bán hàng MISA eShop cho 2 triệu hộ kinh doanh.

Ở góc nhìn của Hội Tư vấn Thuế Việt Nam - VTCA, bà Nguyễn Thị Cúc, Chủ tịch VTCA cũng cho rằng việc chuyển từ thuế khoán sang kê khai là cải cách quan trọng trong hiện đại hóa quản lý thuế, giúp minh bạch doanh thu, công bằng nghĩa vụ thuế và giảm rủi ro cho cả cơ quan thuế lẫn người nộp thuế.

“Sự phối hợp giữa cơ quan thuế, các tổ chức tư vấn và doanh nghiệp công nghệ là điều kiện tiên quyết giúp hộ kinh doanh kê khai thuận lợi, quản lý sổ sách dễ hiểu, an toàn, từng bước nâng cao năng lực quản trị và minh bạch tài chính”, bà Nguyễn Thị Cúc nhấn mạnh.

Để hỗ trợ các hộ kinh doanh trong quá trình chuyển đổi sang phương thức kê khai, Công ty MISA công bố chương trình tặng các hộ kinh doanh 3 tháng sử dụng miễn phí kê khai thuế và bán hàng MISA eShop, kèm theo 1 năm sử dụng miễn phí chữ ký số và 5.000 hóa đơn điện tử.

Là bộ công cụ “6 trong 1”, MISA eShop hỗ trợ hộ kinh doanh từ quản lý bán hàng, xuất hóa đơn, ký số, ghi sổ kế toán, cho đến kê khai thuế, kết nối trực tiếp với hệ thống Mtax giúp quy trình “Khai – Ký – Nộp” được thực hiện trên một nền tảng duy nhất.

Phó Chủ tịch MISA Đinh Thị Thúy khẳng định: Với 31 năm tham gia chuyển đổi số ngành tài chính – kế toán, MISA cam kết tích cực hỗ trợ các hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế minh bạch, chuẩn xác và thuận lợi hơn, góp phần xây dựng nền kinh tế số công bằng, bền vững và lấy người dân làm trung tâm.