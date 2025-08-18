Viết e-book

Một trong những hình thức phổ biến nhất là viết e-book và bán trên các nền tảng như Amazon Kindle. ChatGPT giúp quá trình này trở nên đơn giản hơn bao giờ hết: từ xây dựng dàn ý, viết bản thảo đến gợi ý nội dung chi tiết.

Người dùng chỉ cần thêm dấu ấn cá nhân, biên tập lại giọng văn và kiểm chứng thông tin để đảm bảo chất lượng.

Sau khi hoàn thiện, bạn có thể xuất bản e-book lên Amazon. Mỗi khi có người mua, bạn sẽ nhận được tiền bản quyền mà không cần làm gì thêm. Đây chính là thu nhập thụ động đúng nghĩa: làm một lần, hưởng dài lâu.

Viết review sản phẩm

Affiliate marketing (tiếp thị liên kết) đang bùng nổ mạnh mẽ và ChatGPT có thể giúp bạn nhanh chóng tạo ra nội dung để tham gia cuộc chơi.

Thay vì tốn hàng giờ viết bài đánh giá, bạn có thể yêu cầu ChatGPT viết review chi tiết, liệt kê ưu - nhược điểm, tính năng nổi bật của sản phẩm.

Sau khi chỉnh sửa để thêm trải nghiệm cá nhân và tối ưu SEO, bạn chỉ việc gắn link tiếp thị liên kết. Khi người đọc nhấp vào link và mua hàng, bạn sẽ nhận hoa hồng.

Đây là cách nhiều blogger đã biến blog cá nhân thành nguồn thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng.

Bạn có thể sử dụng ChatGPT để tạo ra thu nhập thụ động cho riêng mình. Ảnh: Invideo AI

Xây dựng hệ thống email tự động

Email marketing luôn là kênh bán hàng hiệu quả và ChatGPT có thể giúp bạn tự động hóa toàn bộ. Với vài yêu cầu đơn giản, ChatGPT có thể soạn thảo trọn bộ chuỗi email (autoresponder) từ lời chào ban đầu, email giới thiệu sản phẩm đến thông điệp bán hàng cuối cùng.

Khi kết hợp với một landing page thu hút, hệ thống email này sẽ vận hành tự động: khách hàng đăng ký - nhận email - chuyển đổi thành đơn hàng. Bạn không cần can thiệp mà doanh thu vẫn chảy về đều đặn.

Tạo khóa học online

Nếu bạn có kiến thức chuyên môn, ChatGPT có thể giúp biến nó thành một khóa học trực tuyến hoàn chỉnh. Bạn chỉ cần đưa ra chủ đề, ChatGPT sẽ hỗ trợ xây dựng giáo trình, kịch bản bài giảng, thậm chí gợi ý slide trình chiếu.

Sau khi hoàn thiện nội dung, bạn có thể đăng khóa học lên các nền tảng như Udemy, Coursera hoặc thậm chí tự mở bán.

Điều tuyệt vời là chỉ cần làm một lần, khóa học có thể được hàng nghìn người đăng ký, mang lại nguồn thu nhập lâu dài mà không tốn thêm nhiều công sức.

Lọc cổ phiếu

Bạn có thể yêu cầu ChatGPT tìm kiếm các mã cổ phiếu chia cổ tức tốt nhất hoặc cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn. Sau đó, việc của bạn là lựa chọn những cổ phiếu phù hợp với khẩu vị rủi ro, mục tiêu tài chính và khả năng đầu tư.

Khi nắm giữ cổ phiếu này, bạn sẽ nhận cổ tức đều đặn. Với những nhà đầu tư dài hạn, đây chính là cách “ngồi chơi cũng có tiền”, vừa được hưởng cổ tức, vừa có cơ hội tăng giá vốn khi thị trường khởi sắc.

Tìm kiếm ý tưởng thu nhập thụ động

Ngoài cổ phiếu, ChatGPT cũng có thể đóng vai trò như một “ngân hàng ý tưởng” về thu nhập thụ động. Chỉ cần gõ lệnh “ý tưởng thu nhập tự động tốt nhất”, bạn sẽ nhận được một danh sách chi tiết các cách tạo dòng tiền thụ động phổ biến, kèm theo giải thích cụ thể cho từng ý tưởng.

Từ đó, bạn có thể đào sâu hơn bằng cách yêu cầu ChatGPT phân tích lợi ích, rủi ro, chi phí ban đầu hay thậm chí là lộ trình triển khai từng mô hình.

Ví dụ, ChatGPT có thể gợi ý từ viết e-book, tạo blog cá nhân, đầu tư bất động sản cho thuê, bán khóa học online cho đến mở kênh YouTube. Sự đa dạng này cho phép bạn chọn hướng đi phù hợp nhất với khả năng và nguồn lực của bản thân.

Tạo nội dung số

Một xu hướng kiếm tiền khác là sản xuất nội dung số: video YouTube, podcast hay blog cá nhân. ChatGPT có thể giúp bạn viết kịch bản video, phác thảo ý tưởng podcast hoặc gợi ý bài blog hấp dẫn.

Nhiều tác giả nội dung hiện nay dùng ChatGPT để rút ngắn 70 - 80% thời gian sản xuất nội dung. Khi video YouTube đạt đủ lượng xem hoặc blog thu hút nhiều lượt truy cập, bạn có thể bật quảng cáo hoặc bán gói tài trợ. Đây là nguồn thu nhập thụ động bền vững, miễn là bạn duy trì được lượng khán giả trung thành.

Dù ChatGPT có thể cung cấp ý tưởng và gợi ý, quyết định cuối cùng và sự thành công vẫn phụ thuộc vào bạn. Với cổ phiếu chia cổ tức, bạn cần nghiên cứu thêm về tình hình tài chính, báo cáo lợi nhuận và xu hướng ngành.

Với ý tưởng thu nhập thụ động, bạn cần sự kiên nhẫn và kỷ luật để triển khai, bởi không có con đường làm giàu nào hoàn toàn “miễn phí”.