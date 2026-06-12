Ngư dân bắt được con cá mập trắng khoảng 136kg. Ảnh: People

Sự việc xảy ra khi ngư dân Elliot Sudal đang câu cá từ bờ biển ở đảo Nantucket, Mỹ. Ban đầu, những người có mặt tại bãi biển chỉ nghĩ anh đang kéo lên một con cá lớn. Tuy nhiên, sau gần 40 phút giằng co quyết liệt, sinh vật xuất hiện trước mắt mọi người lại là một con cá mập trắng dài khoảng 2,6m.

Đoạn video ghi lại sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Bryner Oliveira, người trực tiếp quay lại cảnh tượng này, cho biết anh đang tận hưởng kỳ nghỉ cuối tuần bên bờ biển thì chứng kiến cuộc chạm trán hiếm hoi.

"Khi con vật tiến lại gần bờ, mọi người đều kinh ngạc trước kích thước của nó", Oliveira chia sẻ.

Về phần mình, Sudal cũng không giấu được sự bất ngờ. Dù đã có nhiều năm kinh nghiệm nghiên cứu, đánh dấu theo dõi và câu bắt các loài cá mập quanh vùng biển Nantucket, anh cho biết đây là lần đầu tiên câu được một con cá mập trắng lớn.

Ngư dân này ước tính con cá mập nặng khoảng 136kg.

"Tôi vừa phấn khích vừa căng thẳng. Mọi thứ thực sự quá khó tin", Sudal nói.

Ngay khi nhận ra con vật mắc câu là cá mập trắng lớn - loài đang được bảo vệ do số lượng suy giảm trong tự nhiên - ưu tiên hàng đầu của Sudal là đưa nó trở lại đại dương một cách an toàn.

Với sự hỗ trợ của mọi người, con cá mập được tháo lưỡi câu và thả về biển chỉ trong khoảng 15 giây, People đưa tin ngày 11/6.

"Đó là một trải nghiệm thú vị nhưng cũng đi kèm trách nhiệm rất lớn. Có hàng chục người đang quay phim xung quanh và đây là một loài được bảo vệ, đang đối mặt với nguy cơ suy giảm số lượng", anh cho biết.

Sudal khẳng định anh hoàn toàn không chủ đích săn bắt cá mập trắng. Theo lời kể của ngư dân này, đây là lần đầu tiên trong 13 năm câu cá tại Nantucket, anh gặp phải tình huống như vậy.