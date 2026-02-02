Bệnh nhân là ông T.V.S (50 tuổi) đến bệnh viện khám vì triệu chứng mỗi lần ăn cơm có cảm giác nuốt vướng, nghẹn. Ngoài ra, gần đây, ông S. nôn sau ăn và đau vùng thượng vị.

Qua thăm khám kỹ lưỡng và thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng chuyên sâu, các bác sĩ xác định ông S. mắc 3 bệnh ung thư đường tiêu hóa gồm: Ung thư hạ họng, ung thư thực quản đoạn 1/3 dưới và ung thư hang vị dạ dày.

Đây là ca ung thư đa vị trí với các tổn thương có tế bào học riêng biệt - dạng bệnh lý rất hiếm gặp, đòi hỏi chiến lược điều trị cá thể hóa và kỹ thuật phẫu thuật nội soi tiêu hóa ở trình độ cao.

Khi nghe chồng bị 3 bệnh ung thư cùng lúc, bà L.T.N (vợ ông S.) chia sẻ cả gia đình đều khóc. Người thân đến thăm ai cũng khóc bởi một bệnh ung thư đã khổ giờ ông S. mắc 3 bệnh cùng một lúc.

Sau khi nghe các bác sĩ tư vấn, gia đình bệnh nhân đã tin tưởng và bước vào quá trình điều trị cụ thể từng giai đoạn.

Các bác sĩ mổ cho bệnh nhân S. Ảnh: BVCC.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Thanh Tùng - nguyên bác sĩ tại Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) cho biết, đây là trường hợp đặc biệt khi một bệnh nhân mắc đồng thời 3 ung thư nguyên phát. Qua đánh giá ban đầu, ung thư hạ họng và ung thư thực quản được phát hiện ở giai đoạn khá sớm, trong khi ung thư dạ dày ở giai đoạn khoảng T3.

Thách thức lớn nhất của ca điều trị là cuộc phẫu thuật kéo dài hơn 13 giờ, can thiệp nhiều vị trí từ vùng họng đến ổ bụng. Việc phẫu thuật đồng thời nhiều cơ quan làm gia tăng nguy cơ tai biến và biến chứng cả trong và sau mổ.

Theo đó, các bác sĩ tiến hành cắt hớt u vùng hạ họng cho người bệnh bằng nội soi. Tiếp đến là phẫu thuật nội soi cắt thực quản đoạn 1/3 dưới, cắt toàn bộ dạ dày kèm nạo vét hạch và tạo hình thực quản bằng đoạn đại tràng. Kỹ thuật chuyển đoạn đại tràng để tái tạo thực quản là phương pháp can thiệp chuyên sâu, đòi hỏi trình độ phẫu thuật cao. Ca mổ đã được thực hiện thành công.

Theo thống kê của GLOBOCAN, mỗi năm Việt Nam ghi nhận gần 200.000 ca ung thư mới và khoảng 100.000 ca tử vong do ung thư. Trong đó, ung thư đường tiêu hóa chiếm hơn 30%, thường gặp nhất là ung thư gan (14,5%), tiếp đến là ung thư dạ dày (9,8%) và ung thư đại trực tràng (9%).

Tại Việt Nam, các bệnh lý đường tiêu hóa từ lâu đã chiếm tỷ lệ cao trong cả nội khoa và ngoại khoa, với biểu hiện đa dạng, tiến triển âm thầm nhưng diễn biến phức tạp. Nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách, nhiều bệnh lý tiêu hóa có nguy cơ cao tiến triển thành ung thư.

Khi bệnh đã chuyển sang giai đoạn ung thư, triệu chứng thường mờ nhạt, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý tiêu hóa thông thường, khiến phần lớn người bệnh chỉ được chẩn đoán ở giai đoạn muộn, làm tăng chi phí điều trị và giảm hiệu quả can thiệp.

Việc chủ động sàng lọc, tầm soát định kỳ được xem là yếu tố then chốt giúp phát hiện sớm ung thư, giảm chi phí điều trị và nâng cao hiệu quả can thiệp.

Người đàn ông 'bỏ đói' cơ thể, uống chanh muối hạt chữa ung thư Phát hiện mắc ung thư, người đàn ông ở Hà Nội không vào bệnh viện điều trị mà về nhà tự uống chanh muối, nhịn ăn dẫn tới bệnh tiến triển nặng hơn, tế bào ác tính lan tràn.

Phát hiện ung thư giai đoạn cực sớm từ 1 vệt máu Người phụ nữ quyết định đi khám vì chảy máu bất thường và đã phát hiện ra bệnh ung thư ở giai đoạn cực sớm.