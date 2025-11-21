Để đảm bảo an toàn, Ngân hàng Kiên Long (KienlongBank) thông báo tạm ngừng một số điểm giao dịch do ảnh hưởng ngập lụt tại tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa trong hai ngày 19-20/11. Ngân hàng cho biết sẽ duy trì trạng thái tạm ngừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới.

Các điểm giao dịch tạm đóng cửa gồm: KienlongBank Tuy An, KienlongBank Sơn Hòa, KienlongBank Sông Cầu (tỉnh Đắk Lắk); KienlongBank Diên Khánh, KienlongBank Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa).

Trong hai ngày này, Sacombank cũng tạm ngừng giao dịch hàng loạt phòng giao dịch (PGD) tại Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và chưa thông báo hoạt động trở lại.

Đó là PGD Phú Tài trực thuộc Chi nhánh Bình Định (tỉnh Gia Lai); PGD Diên Khánh, PGD Cam Lâm trực thuộc Chi nhánh Khánh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); Chi nhánh Phú Yên (tỉnh Đắk Lắk) và các PGD trực thuộc gồm: PGD Trần Hưng Đạo (phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk); PGD Nam Tuy Hòa (phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk); và Chi nhánh Ninh Hòa (phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Ngập lụt tại Nha Trang, Khánh Hòa ngày 20/11.

Tương tự, ngày 20/11, Ngân hàng Á Châu (ACB) phát đi thông báo tạm ngừng hoạt động toàn bộ các chi nhánh/PGD tại tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên cũ).

Tại tỉnh Khánh Hòa, các PGD ACB tạm ngừng hoạt động gồm: PGD Ninh Hoà, PGD Vĩnh Phước, PGD Chợ Đầm và PGD Phương Sơn.

Các máy ATM tại các địa bàn trên cũng được thông báo tạm ngừng hoạt động để đảm bảo an toàn.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) cũng thông báo tạm dừng hoạt động các chi nhánh/PGD và máy ATM từ ngày 20/11 tại các địa bàn chịu ảnh hưởng gồm: PGD Tuy Phước, PGD An Nhơn (Chi nhánh Bình Định); PGD Ninh Hòa (Chi nhánh Khánh Hòa).

SHB cho hay danh sách còn có thể tiếp tục được cập nhật nếu diễn biến mưa lũ phức tạp. Thời gian hoạt động trở lại sẽ được ngân hàng cập nhật theo tình hình tại địa bàn.

Tương tự, Ngân hàng Bảo Việt (BaoViet Bank) thông báo tạm ngừng giao dịch từ ngày 20/11 đối với Chi nhánh Khánh Hòa (số 8A Đinh Tiên Hoàng, phường Nha Trang) và PGD Nha Trang (phường Nam Nha Trang). Các điểm giao dịch ATM trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũng tạm dừng hoạt động từ 20/11.

Tại Techcombank, nhằm đảm bảo an toàn cho khách hàng và cán bộ nhân viên trước diễn biến của mưa lũ tại tỉnh Khánh Hòa, Techcombank thông báo tạm ngừng hoạt động Chi nhánh Nha Trang trong ngày 20/11.

Trong thời gian ảnh hưởng của mưa lũ, các ngân hàng khuyến khích khách sử dụng các ứng dụng các dịch vụ ngân hàng điện tử.