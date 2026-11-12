Người bệnh đi khám, chữa bệnh tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở 2 ở Ninh Bình được giảm giá vé tàu khi đi hoặc đến ga Phủ Lý. Chính sách không áp dụng cho người đi cùng.

Theo chính sách ưu đãi của ngành Đường sắt, hành khách là người bệnh có nhu cầu đến khám, chữa bệnh tại hai bệnh viện trên được hưởng mức giảm giá vé theo quy định đối với các chuyến tàu có dừng đón, trả khách tại ga Phủ Lý.

Chính sách chỉ áp dụng cho người bệnh, không áp dụng cho người đi cùng. Mỗi hành khách được hưởng một mức giảm giá cao nhất và không cộng gộp với các chương trình ưu đãi khác.

Ga Phủ Lý là điểm đón, trả khách được áp dụng chính sách giảm giá vé tàu dành cho người bệnh có nhu cầu khám, chữa bệnh tại hai Bệnh viện cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức ở Ninh Bình. Ảnh: Vũ Điệp

Để được giảm giá, hành khách phải xuất trình một trong các giấy tờ chứng minh việc khám, chữa bệnh như: giấy hẹn khám bệnh, giấy chuyển viện, giấy giới thiệu khám chữa bệnh có dấu đỏ, giấy ra viện hoặc giấy tờ khác xác nhận việc khám, chữa bệnh.

Các giấy tờ phải có đầy đủ thông tin người bệnh, tên cơ sở y tế, thời gian khám chữa bệnh và xác nhận hợp lệ của bệnh viện, có thể thông qua mã QR hoặc hình thức xác thực khác.

Thời gian được hưởng ưu đãi tính từ 10 ngày trước ngày hẹn khám đến 10 ngày sau khi kết thúc khám, chữa bệnh hoặc điều trị nội trú theo giấy tờ xác nhận của cơ sở y tế.

Đáng chú ý, hành khách chỉ được mua vé ưu đãi trực tiếp tại các ga đường sắt, không áp dụng đối với hình thức mua vé trực tuyến hoặc qua đại lý. Khi mua vé, người bệnh cần xuất trình giấy tờ liên quan để nhân viên đường sắt kiểm tra và áp dụng mức giảm theo quy định.

Thông qua chương trình, ngành Đường sắt mong muốn chia sẻ một phần chi phí đi lại, hỗ trợ người bệnh thuận tiện hơn trong quá trình tiếp cận dịch vụ y tế tại Ninh Bình.