Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam cho biết, đơn vị này sẽ bắt đầu đào tạo lái tàu, điều độ chạy tàu, bảo dưỡng và sửa chữa cho tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng từ đầu năm 2027.

Đường sắt ưu tiên đào tạo nhân lực vận hành từ năm 2027

Tại buổi làm việc giữa Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, Học viện Kỹ thuật Liễu Châu (Trung Quốc) và Trường Cao đẳng Đường sắt chiều 6/11, ông Hoàng Năng Khang, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam, cho biết tuyến đường sắt cao tốc Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng cần đào tạo 3.840 nhân sự vận hành vào bảo trì (O&M).

Đây là khối lượng đào tạo lớn, đòi hỏi ngành đường sắt phải chủ động xây dựng kế hoạch từ sớm, đồng thời huy động sự tham gia của các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước.

Dự kiến từ đầu năm 2027, Tập đoàn sẽ tổ chức đào tạo các chức danh quan trọng như lái tàu, điều độ chạy tàu, bảo dưỡng và sửa chữa.

Theo ông Khang, đây là những vị trí có thời gian đào tạo dài, yêu cầu chuyên môn cao và ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn khai thác. Vì vậy, việc chuẩn bị nhân lực cần được triển khai trước khi tuyến đường sắt đi vào vận hành.

Đào tạo lái tàu, điều độ chạy tàu và nhân lực kỹ thuật là nhiệm vụ quan trọng trước khi tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi vào khai thác. Ảnh: VNR.

Bên cạnh nhân lực trực tiếp vận hành, ngành đường sắt cũng cần đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý cấp trung để đáp ứng yêu cầu tổ chức, quản lý và điều hành hệ thống hiện đại.

Tập đoàn đánh giá cao cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành và năng lực đào tạo của Học viện Kỹ thuật Liễu Châu. Hai bên định hướng tổ chức đào tạo kết hợp: phần lý thuyết triển khai tại Trường Cao đẳng Đường sắt với sự tham gia của chuyên gia Trung Quốc, phần thực hành thực hiện tại cơ sở của học viện.

Tập đoàn cũng dự kiến cử cán bộ sang học tập, nghiên cứu phương pháp xây dựng chương trình, phối hợp thiết kế các khóa đào tạo phù hợp, nhất là đối với đội ngũ quản lý cấp trung.

Ông Khang nhấn mạnh chương trình đào tạo phải bám sát công nghệ và phương tiện sử dụng trên từng dự án. Học viên cần được trang bị kiến thức về hệ thống điều khiển, tín hiệu, vận hành đầu máy, toa xe và phương tiện chuyên dụng.

Đặc biệt, đào tạo lái tàu và điều độ chạy tàu phải gắn với thực hành, giúp học viên nắm vững quy trình, quy định và khả năng xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình khai thác.

Đường sắt phải từng bước làm chủ chương trình đào tạo

Tại buổi làm việc, bà Dương Triết, Phó Bí thư Đảng ủy Học viện Kỹ thuật Liễu Châu, cho biết Việt Nam đang thúc đẩy nhiều dự án đường sắt khổ tiêu chuẩn, trong đó có tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Điều này đặt ra nhu cầu cấp thiết về nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao để vận hành, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đường sắt hiện đại.

Học viện Kỹ thuật Liễu Châu sẵn sàng hợp tác với Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam và Trường Cao đẳng Đường sắt trong đào tạo các lĩnh vực vận tải, đầu máy, công trình, thông tin tín hiệu và kỹ thuật đường sắt.

Ông Trương Trọng Vương, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Đường sắt, cho biết đối với tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, nhà trường đang tập trung chuẩn bị nhân lực theo hai hướng: bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho lao động đang làm việc trong ngành, nhất là lái tàu và điều độ chạy tàu; đồng thời xây dựng chương trình đào tạo các chuyên ngành mới như thông tin tín hiệu và công trình đường sắt.

Giảng viên Trường Cao đẳng Đường sắt sẽ phối hợp giảng dạy với chuyên gia Trung Quốc, từng bước làm chủ chương trình, chủ động cung ứng nhân lực cho các dự án mới, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào chương trình chuyển giao từ nước ngoài.