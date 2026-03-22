Theo danh sách được Hội đồng Bầu cử Quốc gia mới công bố, đại biểu người dân tộc Ơ Đu - Lo Thị Bảo Vy - đã trúng cử tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Nghệ An. Đây là lần đầu tiên Quốc hội nước ta có đại diện của người dân tộc Ơ Đu - một trong những dân tộc ít người nhất tại Việt Nam.

Nữ đại biểu Quốc hội người Ơ Đu - cô giáo Lo Thị Bảo Vy. Ảnh: NVCC

Lo Thị Bảo Vy là giáo viên Trường Tiểu học Quỳnh Lập A (phường Tân Mai, Nghệ An), vừa tròn 24 tuổi. Bảo Vy không giấu được niềm vui, tự hào khi bản thân trở thành nữ đại biểu Quốc hội đầu tiên của dân tộc Ơ Đu, nhưng cũng chia sẻ những trăn trở khi gánh trên vai trọng trách lớn của người đại biểu dân cử.

Bảo Vy cho biết: "Những lời hứa với các cử tri khi vận động tranh cử, tiếp xúc trước kỳ bầu cử, tôi vẫn nhớ như in. Nhưng tôi tin, với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần trách nhiệm cao, tôi sẽ từng bước hiện thực lời hứa ấy bằng những việc làm, hành động cụ thể".

Bảo Vy là chị cả của gia đình 4 chị em ở bản Văng Môn, xã Nga My – một bản làng của người Ơ Đu duy nhất trên đất Nghệ An. Cuộc sống miền sơn cước khó khăn, thiếu thốn chính là động lực để mấy chị em cô nỗ lực vươn lên. Vy may mắn hơn chúng bạn khi bố mẹ cô có tư tưởng tiến bộ, muốn con cái học hành đầy đủ, có cái chữ để thoát cái nghèo. Bởi vậy, ngoài Bảo Vy, 2 cô em gái kế tiếp lần lượt rời bản làng, trở thành sinh viên Trường Đại học Vinh. Còn cậu em út, nay cũng đang theo học trường Phổ thông dân tộc nội trú Nghệ An.

Lời hứa khi vận động tranh cử sẽ là hành trang cho nữ đại biểu Quốc hội người Ơ Đu - Ảnh: NVCC

Từ chính bản thân mình, từ hoàn cảnh gia đình và thực tế cuộc sống ở bản, Bảo Vy khẳng định rằng: "Chính hoàn cảnh cuộc sống khó khăn, vất vả vùng miền núi đã giúp tôi thấu hiểu giá trị của tri thức và càng thêm trân trọng những cơ hội học tập mà mình có được".

Hành trình trở thành nữ giáo viên không chỉ là nỗ lực của cá nhân Bảo Vy, mà đó còn là sự cộng hưởng của những chính sách ưu đãi dành cho giáo dục vùng cao mà Đảng và Nhà nước đang thực hiện. Tất cả chính là bước đệm để người con gái của bản làng Ơ Đu bước xa hơn trên con đường chinh phục tri thức, để trở thành người truyền dạy tri thức và thắp lửa ước mơ cho trẻ em nơi những bản làng xa xôi.

Cô gái trẻ người Ơ Đu vừa trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 chia sẻ: "Tri thức là hành trang quan trọng nhất để thay đổi cuộc sống. Bởi vậy, trên cương vị người đại biểu Quốc hội, tôi sẽ quan tâm, đề xuất hoàn thiện hệ thống chính sách giáo dục, chú trọng chính sách hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh dân tộc thiểu số; góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn, chất lượng, gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa".

Cô giáo người Ơ Đu đang truyền lửa đam mê cho những học trò của mình. Ảnh: NVCC

Viết tiếp hành trình đại sứ nhân ái

Năm 2022, qua nền tảng mạng xã hội Facebook, cũng như sự giới thiệu của các anh chị đi trước, Bảo Vy được tiếp cận với Chương trình “Học cùng em”. Chương trình được xây dựng với mục đích hỗ trợ các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em có thêm sách vở, đồ dùng học tập và học bổng để tiếp tục đến trường và nuôi dưỡng ước mơ học tập.

Cô gái trẻ người Ơ Đu lập tức nhận thấy sự đồng điệu của bản thân qua chương trình ý nghĩa này. Bảo Vy tâm sự: "Tôi thấy đây là chương trình rất ý nghĩa, nâng bước trẻ em vùng khó khăn trên hành trình đeo đuổi con chữ. Bởi nếu không được học hành đầy đủ, không có tri thức thì làm việc gì cũng khó; cái vòng luẩn quẩn đói nghèo, lạc hậu không bao giờ dứt bỏ được".

Biết cô gái trẻ là người dân tộc thiểu số, lại rực cháy ước mơ, khát vọng đổi thay bản thân, đổi thay giáo dục cho trẻ em vùng khó khăn, những người chung ý tưởng trong Chương trình “Học cùng em” đã chọn lựa cô là Đại sứ nhân ái của chương trình.

Bảo Vy tham gia kết nối đồng hành cùng trẻ em nghèo có hoàn cảnh khó khăn bằng những phần quà ý nghĩa - Ảnh: NVCC

Những năm qua, cô gái “đại sứ” người Ơ Đu đã tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện; vận động, kết nối nguồn lực xã hội để hỗ trợ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ chương trình này, nhiều học sinh đã được hỗ trợ sách vở, quần áo, học bổng và có điều kiện học tập tốt hơn.

Với mong muốn có thêm nhiều những học sinh nghèo được quan tâm, hỗ trợ từ chương trình, Bảo Vy đang nỗ lực tham gia lan tỏa thông tin, kêu gọi thêm sự chung tay của cộng đồng để ngày càng có nhiều em nhỏ được tiếp sức đến trường.

Bảo Vy cho biết: "Chương trình “Học cùng em” là chất xúc tác, trợ lực rất lớn cho trẻ em nghèo, khó khăn có cơ hội học tập, tiếp cận tri thức, mở rộng cánh cửa tương lai. Chắc chắn, “Học cùng em” sẽ là một phần trong chương trình hành động của tôi trong thời gian tới. Trên cương vị người đại biểu dân cử, tôi sẽ theo đuổi những giá trí ý nghĩa, nhân văn này".