Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều nay cho ý kiến đối với các tờ trình, báo cáo của Chính phủ về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội những tháng đầu năm 2026, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Ấn tượng về sự điều hành của Chính phủ

Phát biểu tại phiên thảo luận, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga nhìn nhận nhiệm kỳ qua có bối cảnh hết sức đặc biệt.

Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga phát biểu. Ảnh: QH

Cụ thể, đầu nhiệm kỳ có gần 2 năm bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, "có thời gian tưởng như chúng ta không vượt qua nổi" nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ thì đã vượt qua được giai đoạn đó.

Giữa nhiệm kỳ, các cơn bão, lũ ảnh hưởng đến nước ta gây thiệt hại nặng. Bà Lê Thị Nga nhìn nhận Chính phủ đã chỉ đạo, điều hành quyết liệt để chống bão lũ, xây dựng nhà mới với chiến dịch Quang Trung do Thủ tướng phát động. Theo bà Nga, Chính phủ rất sát sao trong việc này.

Cuối nhiệm kỳ, xung đột ở Trung Đông đã tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là giá xăng dầu. Chính phủ đã chủ động, linh hoạt trong giảm thuế, đảm bảo giá xăng dầu ở mức tương đối để người dân có thể chấp nhận.

Bà Lê Thị Nga cho rằng ở các giai đoạn đều có những khó khăn nhưng Chính phủ đã điều hành và đạt được kết quả rất ấn tượng, như mức tăng trưởng trung bình đạt 6,2% và năm 2025 trên 8%. Chính phủ cũng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu mà Trung ương và Quốc hội giao. Nhiều công trình hạ tầng, điện, giao thông được hoàn thành.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tại hiện trường vụ sạt lở ở thôn Làng Nủ, Lào Cai hồi tháng 9/2024, Ảnh: VGP

"Người dân rất ấn tượng với một Chính phủ điều hành linh hoạt, chủ động và ấn tượng với một vị Thủ tướng Chính phủ đã rất lăn lộn, bám sát thực tiễn, luôn luôn sát dân, làm việc bất kể ngày đêm, ngày nghỉ. Chúng tôi thấy tập thể Chính phủ cũng như Thủ tướng đã có những chỉ đạo điều hành quyết liệt, sát sao" - bà Lê Thị Nga chia sẻ.

Đề nghị tổng kiểm tra toàn quốc về an toàn thực phẩm, khám chữa bệnh tư nhân

Về những điểm cần lưu ý trong nhiệm kỳ tới, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga nêu về an toàn thực phẩm, khi thời gian qua liên tục phát hiện nhiều vụ vi phạm, từ vụ việc đồ hộp Hạ Long đến vụ ngâm ốc trong dung dịch thủy tinh lỏng, thực phẩm chức năng giả, thịt bò giả, dầu ăn giả... Mới đây nhất, Công an TP Hà Nội phát hiện ra 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa ra thị trường có dấu kiểm dịch thú y, đưa vào các bếp ăn bán trú của học sinh.

Bà Lê Thị Nga đề nghị cần có cuộc tổng kiểm tra toàn quốc về an toàn thực phẩm để có những giải pháp quyết liệt.

Về an toàn giao thông, bà Lê Thị Nga cho rằng mặc dù số vụ, số người chết, số người bị thương có giảm nhưng vẫn rất cao. Năm 2025, theo báo cáo của Chính phủ có hơn 10.000 người chết và khoảng 12.000 người bị thương. Trung bình mỗi một ngày có khoảng 28 người chết vì tai nạn giao thông.

Về ô nhiễm môi trường, bà cho biết tình trạng ô nhiễm, nhất là ở các dòng sông, vẫn nghiêm trọng và chưa có giải pháp xử lý. Tình trạng ô nhiễm không khí, ô nhiễm nguồn nước cũng xảy ra nghiêm trọng.

Về cán bộ cơ sở, bà Lê Thị Nga cho biết khi đi tiếp xúc, cử tri phản ánh về 3 phương diện: hạ tầng, trụ sở làm việc của cấp xã phường; số lượng cán bộ; chính sách cán bộ.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải phát biểu. Ảnh: QH

Phát biểu tiếp sau đó, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải nêu về việc khám chữa bệnh. Theo bà, nhiệm kỳ qua, Quốc hội, đặc biệt Chủ tịch Quốc hội rất quan tâm và đã đưa vào nghị quyết việc "khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm thông tuyến". Đây là nội dung rất đặc thù trong nhiệm kỳ, giúp cho việc khám chữa bệnh và nâng cao sức khỏe người dân. Vì vậy, bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị đưa thêm nội dung này vào trong báo cáo.

Bên cạnh đó, bà Nguyễn Thanh Hải cho rằng chủ trương khám chữa bệnh ở khu vực tư nhân cũng được quan tâm. Tuy nhiên, bà nêu việc giám sát giá khám chữa bệnh, điều kiện cơ sở vật chất, năng lực của đội ngũ y bác sĩ ở khu vực tư nhân còn bất cập.

Bà chia sẻ "thực sự sốc" trước vụ việc mới đây, một phòng khám tư nhân chuyên khoa phụ sản tại một tuyến phố trung tâm Hà Nội đã vi phạm nghiêm trọng hoạt động khám, chữa bệnh, khi người mới học hết lớp 12 nhưng đã tư vấn chính cho bệnh nhân, dùng video clip trên mạng để hướng dẫn khám, chữa bệnh...

Bà Nguyễn Thanh Hải đề nghị lực lượng công an tiếp tục kiểm soát trên toàn quốc đối với các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân vì có hiện tượng "vẽ bệnh" cho bệnh nhân, giá cả không kiểm soát, trục lợi trên nỗi lo lắng của bệnh nhân.