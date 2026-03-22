Bà Phạm Thị Thanh Trà, Phó Thủ tướng, là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai. Bà sinh năm 1964, quê ở Nghệ An. Lần này, bà tiếp tục trúng cử tại tỉnh Lào Cai.

Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng, là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên. Ông sinh năm 1960, quê ở Ninh Bình. Lần này, ông tiếp tục trúng cử tại Thái Nguyên.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, trúng cử tại tỉnh Hưng Yên. Ông sinh năm 1965, quê ở Hưng Yên. Đây là lần đầu ông làm đại biểu Quốc hội.

Ông Lê Hoài Trung, Bộ trưởng Ngoại giao đang là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu TP Huế. Ông sinh năm 1961, quê ở TP Huế. Lần này, ông tiếp tục trúng cử tại TP Huế.

Ông Trần Đức Thắng, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường lần đầu tiên trúng cử đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1973, quê ở Phú Thọ. Ông Thắng trúng cử tại TP Cần Thơ.

Ông Đỗ Thanh Bình, Bộ trưởng Nội vụ, là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh An Giang. Ông sinh năm 1967, quê ở Cà Mau. Lần này, ông trúng cử tại TPHCM.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Tài chính, là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Điện Biên. Ông từng là đại biểu Quốc hội khóa 14. Ông sinh năm 1973, quê ở Hà Nội. Ông Thắng tiếp tục trúng cử tại tỉnh Điện Biên.

Bà Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Y tế, là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Bắc Ninh. Bà sinh năm 1971, quê ở TP Hải Phòng. Bà tiếp tục trúng cử tại tỉnh Bắc Ninh.

Ông Trần Hồng Minh, Bộ trưởng Xây dựng là đại biểu Quốc hội khóa 15 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Cao Bằng. Ông sinh năm 1967, quê ở TP Hà Nội. Ông tiếp tục trúng cử tại tỉnh Cao Bằng.

Bà Nguyễn Thị Hồng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, lần đầu tiên làm đại biểu Quốc hội. Bà sinh năm 1968, quê ở TP Hà Nội. Bà trúng cử tại tỉnh Sơn La.

Ông Lê Mạnh Hùng, quyền Bộ trưởng Công Thương là đại biểu Quốc hội khóa 15, thuộc đoàn đại biểu tỉnh Cà Mau. Ông sinh năm 1973, quê ở TP Hà Nội. Lần này, ông trúng cử tại TP Hải Phòng.

Ông Hoàng Minh Sơn, quyền Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo lần đầu làm đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1969, trúng cử tại TP Hà Nội.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng là đại biểu Quốc hội khóa 15 tại TPHCM. Ông sinh năm 1966, quê ở tỉnh Ninh Bình. Lần này, ông trúng cử tại tỉnh Đồng Tháp.

Thượng tướng Lê Đức Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng lần đầu tiên làm đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1967, quê ở tỉnh Quảng Ninh. Ông Thái trúng cử đại biểu Quốc hội tại Thanh Hóa.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an lần đầu tiên làm đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1966, quê ở TP Huế. Ông Hùng trúng cử tại TPHCM.

Ông Trịnh Việt Hùng, Thứ trưởng thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường trúng cử tại tỉnh Lào Cai. Ông sinh năm 1977, lần đầu làm đại biểu Quốc hội.

Ông Vũ Hải Quân, Thứ trưởng thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ là đại biểu Quốc hội khóa 15 tại TPHCM. Ông sinh năm 1974, quê ở tỉnh Ninh Bình. Nhiệm kỳ này, ông Quân trúng cử tại tỉnh Quảng Ngãi.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lần đầu tiên làm đại biểu Quốc hội. Bà sinh năm 1967, quê ở tỉnh Ninh Bình. Bà trúng cử tại TP Hà Nội.

Ông Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, lần đầu tiên làm đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1969, quê ở tỉnh Ninh Bình. Ông trúng cử tại tỉnh Cà Mau.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Phó tổng thanh tra thường trực Thanh tra Chính phủ, lần đầu làm đại biểu Quốc hội. Ông sinh năm 1975, quê ở tỉnh Ninh Bình. Ông trúng cử tại TP Huế.

Ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từng là đại biểu Quốc hội khóa 13, 14. Ông sinh năm 1964, quê ở tỉnh Bắc Ninh. Lần này, ông trúng cử tại tỉnh Khánh Hòa.