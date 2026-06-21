Đài RT ngày 21/6 đưa tin hàng nghìn người dân Brazil trong 24 giờ qua đã nhận được tin nhắn khẩn cấp qua điện thoại từ Hệ thống Cảnh báo Phòng vệ Dân sự về "một cuộc tấn công của người ngoài hành tinh".

Theo truyền thông địa phương, một số người dân đã nhận được tin nhắn cảnh báo ở cấp độ "cực kỳ nghiêm trọng" với nội dung ám chỉ sự căm ghét hoặc mất niềm tin vào loài người. Một số người khác lại nhận được tin nhắn có nội dung giống với kịch bản của một bộ phim khoa học viễn tưởng. Tình huống này đã khiến rất nhiều người hoang mang, bởi tin nhắn cảnh báo của Cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil thường chỉ được gửi trong trường hợp xảy ra thiên tai.

Người dân Brazil bất ngờ nhận được cảnh báo về người ngoài hành tinh. Ảnh: The Guardian

"Khẩn cấp: Hãy tự bảo vệ bản thân. Người ngoài hành tinh tấn công. Hỡi loài người, chúng tôi đang đến", một tin nhắn gửi tới cư dân thành phố Belo Horizonte viết.

Giới chức Brazil sau đó đã phải lên tiếng phủ nhận mọi thông tin về nguy cơ xâm lăng của người ngoài hành tinh. Theo Cơ quan Phòng vệ Dân sự quốc gia Brazil, vấn đề thực sự là tin tặc đã xâm nhập hệ thống cảnh báo một cách trái phép.

"Chúng tôi đã ngắt kết nối hệ thống cảnh báo sau khi nhận ra một bên thứ ba đã kích hoạt tin nhắn cảnh báo gửi tới nhiều khu vực trên cả nước. Cảnh sát Brazil đang điều tra vụ việc, trong khi các kỹ thuật viên đang nỗ lực khôi phục hệ thống", Cơ quan Phòng vệ Dân sự Brazil thông báo.

Sự cố xảy tại Brazil xảy ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc vừa công bố thêm một loạt tài liệu được giải mật liên quan đến các hiện tượng dị thường chưa xác định (UAP), thuật ngữ chính thức dùng để chỉ các vật thể bay không xác định (UFO). Tuy vậy, Lầu Năm Góc nhấn mạnh việc chưa thể giải thích một hiện tượng không đồng nghĩa đó là bằng chứng về sự tồn tại của người ngoài hành tinh.