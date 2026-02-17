Theo tờ Guardian, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 16/2 đã lên tiếng đính chính về tuyên bố "người ngoài hành tinh có thật" trong một chương trình podcast phát sóng gần đây.

"Đó là một câu trả lời theo đúng tinh thần của chuyên mục 'trả lời nhanh'. Nhưng vì chủ đề này đã gây ra nhiều nhầm lẫn, nên tôi xin được đính chính lại. Trong nhiệm kỳ Tổng thống của mình, tôi chưa từng thấy bất kỳ bằng chứng nào thể hiện người ngoài hành tinh từng liên lạc với chúng ta. Tất nhiên, do vũ trụ rất rộng lớn, nên không thể loại trừ khả năng vẫn tồn tại sự sống ngoài Trái Đất", ông Obama cho biết.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: NYT

Trước đó, ông Obama đã nói với người dẫn chương trình Brian Tyler Cohen rằng "người ngoài hành tinh có thật, nhưng họ không bị nhốt ở Khu vực 51".

Bình luận của cựu Tổng thống Mỹ sau đó đã tạo ra một cơn sốt truyền thông, khi hàng loạt hãng thông tấn lớn dẫn lại tuyên bố trên, qua đó thu hút sự chú ý lớn của dư luận. Theo truyền thông Anh, người dân Mỹ từ lâu đã tin căn cứ quân sự tuyệt mật có tên Khu vực 51 ở miền nam bang Nevada được sử dụng làm nơi cất giấu thi thể của những người ngoài hành tinh và vật thể bay không xác định (UFO).

Vấn đề người ngoài hành tinh và UFO cũng là một chủ đề gây chia rẽ trong chính trường Mỹ, khi có người tin là thật và ngược lại. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, Tổng thống Donald Trump tiết lộ rằng ông đã từng suy nghĩ rất nhiều về khả năng tồn tại sự sống ngoài Trái Đất.

"Tôi có tin vào người ngoài hành tinh hay không ư? Không. Nhưng tôi không thể nói chắc. Tôi đã gặp rất nhiều người nghiêm túc về việc nhìn thấy những thứ kỳ lạ ở ngoài kia", ông Trump chia sẻ.