Để giải tỏa áp lực giao thông khổng lồ đổ về cửa ngõ phía Đông sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM vừa xây dựng phương án tạm dừng lưu thông hướng từ TPHCM đi Đồng Nai, đồng thời tổ chức lưu thông một chiều hướng về thành phố trên tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây.

Theo nhận định của lực lượng chức năng, hôm nay là ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 5 ngày, kéo theo lượng lớn phương tiện từ các tỉnh, thành như Đồng Nai, Lâm Đồng và khu vực miền Trung sẽ tập trung trở lại TPHCM.

Dự báo từ 12h trưa nay, mật độ xe bắt đầu tăng nhanh, đạt đỉnh điểm trong khoảng từ 16h đến 22h và có thể kéo dài đến nửa đêm. Tình trạng các dòng xe từ nhiều hướng cùng dồn về tuyến cao tốc dễ dẫn đến ùn tắc kéo dài nhiều kilomet tại các điểm nóng như cầu Long Thành, trạm thu phí Long Phước và nút giao An Phú. Trong khi đó, chiều di chuyển ngược lại từ TPHCM đi Đồng Nai dự kiến giảm mạnh, dôi dư không gian mặt đường lớn.

Hình ảnh đường dẫn và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây xảy ra ùn ứ kéo dài ngày 29/8 vừa qua. Ảnh: TK

Trước thực tế này, phương án điều tiết linh hoạt đã được chuẩn bị với việc tạm dừng toàn bộ phương tiện đi vào cao tốc chiều từ TPHCM đi Đồng Nai trong khoảng thời gian từ 5h đến 24h hôm nay. Các lực lượng chức năng đã túc trực tại các điểm nóng để sẵn sàng triển khai rào chắn, biển báo và kiểm tra hệ thống liên lạc. Việc đóng đường nếu kích hoạt sẽ được thực hiện triệt để tại hai khu vực chính gồm nút giao An Phú và khu vực Võ Chí Công – vòng xoay Phú Hữu, bao gồm cả các đường dẫn, đường song hành và nhánh kết nối từ Vành đai 2, Vành đai 3.

Các xe đã trót lưu thông trên chiều đi Đồng Nai trước thời điểm chốt chặn sẽ được lực lượng chức năng hướng dẫn thoát ra khỏi cao tốc ở các nút giao gần nhất như Đỗ Xuân Hợp, Võ Chí Công hoặc Vành đai 3. Trong suốt thời gian tạm dừng chiều đi Đồng Nai trên cao tốc, tài xế có nhu cầu di chuyển từ TPHCM về hướng Đồng Nai hay Bà Rịa – Vũng Tàu được phân luồng di chuyển theo các lộ trình thay thế. Xe từ khu vực trung tâm có thể đi theo đường Mai Chí Thọ qua Võ Nguyên Giáp để qua cầu Đồng Nai, hoặc chuyển hướng sang Đồng Văn Cống, Nguyễn Thị Định để qua phà Cát Lái.

Đối với phương tiện xuất phát từ khu vực đường Võ Chí Công hay Phú Hữu, lộ trình thay thế sẽ đi qua Khu Công nghệ cao ra Võ Nguyên Giáp về cầu Đồng Nai, hoặc qua vòng xoay Mỹ Thủy để đi phà Cát Lái.

Nhằm bảo đảm giao thông xuyên suốt và an toàn, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, công an các phường địa phương, lực lượng an ninh cơ sở và thanh niên xung phong cắm chốt tại hàng chục vị trí trọng điểm quanh khu vực. Các tổ tuần tra lưu động cũng liên tục đảo chuyển trên các tuyến đường dẫn để kịp thời phát hiện, xử lý các sự cố va chạm hay phương tiện gặp sự cố, tránh tạo ra điểm nghẽn giao thông.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần chủ động nắm bắt thông tin, chủ động lựa chọn khung giờ và lộ trình phù hợp để hành trình trở lại thành phố sau kỳ nghỉ diễn ra thuận lợi.