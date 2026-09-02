Ngày 2/9, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TPHCM (Ban hạ tầng đô thị) cùng nhà thầu tổ chức lễ thông xe 1,4km đường bờ trái ven rạch Xuyên Tâm. Đây là cột mốc hạ tầng quan trọng, mở đầu cho hành trình hồi sinh tuyến rạch ô nhiễm bậc nhất thành phố.

1,4km đường ven rạch Xuyên Tâm thông xe dịp lễ 2/9. Ảnh: TK

Đoạn tuyến vừa thảm nhựa đồng loạt nằm trong gói thầu XL03. Nhờ bàn giao mặt bằng sớm, liên danh nhà thầu đã huy động hàng chục đầu xe máy cùng khoảng 70 công nhân tăng ca xuyên lễ. Đến nay, gói XL03 đã đạt 90% khối lượng bờ kè, 97% hệ thống thu gom nước thải, 75% hào kỹ thuật và 70% mặt đường giao thông.

Theo thiết kế, tuyến đường ven kênh được xây dựng với mặt cắt ngang rộng từ 12-20m, lòng đường xe chạy rộng 6-11m, vỉa hè rộng từ 2,5-4m tùy đoạn. Việc thông xe không chỉ giúp người dân thoát cảnh ngập lụt, sình lầy mà còn mở thêm hướng lưu thông kết nối thẳng ra sông Vàm Thuật.

Con đường mới rộng 6-11m giúp người dân đi lại thuận lợi. Ảnh: TK

Chứng kiến cảnh quan khu vực bước đầu lột xác, người dân phường An Nhơn không khỏi bất ngờ. Ông Dương Văn Kim - Phó Chủ tịch UBND phường, chia sẻ địa bàn có 138 trường hợp ảnh hưởng. Công tác giải phóng mặt bằng từng gặp không ít vướng mắc do trải qua hai thời kỳ áp dụng luật, nhưng nhờ kiên trì vận động, phường đã hoàn tất bàn giao toàn bộ mặt bằng từ cuối năm 2025 để nhà thầu dồn lực thi công.

Dù bờ trái đã thay da đổi thịt, không khí thi công trên toàn tuyến vẫn rất ngổn ngang. Phía nhà thầu cho biết sau khi thông xe bờ trái, các mũi thi công sẽ tập trung hoàn thiện bó vỉa hè, nạo vét lòng kênh, lắp đặt hệ thống chiếu sáng, mảng xanh và dồn lực làm đường giao thông bờ phía thuộc khu vực phường Bình Lợi Trung. Toàn bộ phần bờ phải gói XL03 cam kết thông xe trong tháng 11/2026.

Bờ trái rạch Xuyên Tâm khang trang sau khi thông xe đoạn đường dài 1,4km. Ảnh: TK

Bờ trái đã khang trang nhưng việc hoàn thiện vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng vẫn tiếp tục được nhà thầu gấp rút thực hiện sau ngày thông xe. Cùng lúc đó, công trường phía bờ phải cũng đang tăng tốc thi công để đảm bảo mục tiêu thông xe vào cuối tháng 11/2026. Ảnh: TK

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án hạ tầng đô thị TPHCM thông tin, song song với gói XL03, hai gói thầu còn lại của dự án khởi công từ cuối năm 2025 cũng đang ráo riết tăng tốc.

Trong đó, gói XL02 (đoạn từ cầu Bùi Đình Túy đến đường Lương Ngọc Quyến, gồm rạch Bình Lợi và Bình Triệu) hiện tổ chức 13 mũi thi công, đạt khoảng 10% khối lượng. Gói XL01 (đoạn từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đến cầu Bùi Đình Túy, gồm rạch Cầu Sơn) triển khai tại 4 vị trí, đạt khoảng 5%.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM, Ban Hạ tầng đang lập phương án thi công rút ngắn thời gian, đường găng tiến độ chi tiết nhằm hoàn thành, đưa vào vận hành toàn bộ dự án cải tạo và chỉnh trang rạch Xuyên Tâm trong tháng 12/2027.