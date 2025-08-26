Sáng nay, nhiều tuyến đường ở Hà Nội chìm trong biển nước, khiến hàng nghìn người dân khốn đốn di chuyển đến cơ quan, trường học. Hình ảnh những dòng xe chết máy, người dân bì bõm dắt xe giữa dòng nước đục ngầu tái diễn, tạo nên cảnh tượng quen thuộc mỗi mùa mưa.

Ghi nhận vào sáng 26/8, hàng loạt điểm thường xuyên ngập úng tại các khu vực Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai đều ngập sâu từ 30–50cm. Đường Nguyễn Xiển, Trường Chinh, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi nhiều đoạn nước dâng ngập tới nửa bánh xe, hàng loạt phương tiện chết máy nằm la liệt. Người dân buộc phải dắt xe hàng trăm mét để tìm chỗ khô ráo sửa chữa.

Ô tô chết máy nằm bất động trên đường phố. Ảnh: Diệu Thuý

Hà Nội mưa lớn suốt đêm đến sáng do bão số 5, đường phố ngập khắp nơi. Ảnh: Đình Hiếu.

Chị Nguyễn Thu Hà (nhân viên văn phòng tại phường Thanh Xuân) chia sẻ: “Sáng nay, tôi phải dậy đi làm sớm hơn thường lệ, nhưng đến ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi đã ngập nặng, xe chết máy. Tôi vừa dắt xe, vừa gọi điện xin cơ quan cho làm việc trực tuyến. Đường sá thế này thì đi làm đúng giờ là điều không thể.”

Nhiều người dân cho biết, để tới được nơi làm việc, họ phải vòng vèo sang những tuyến đường nhỏ, chấp nhận quãng đường di chuyển gấp đôi, gấp ba. Không ít người buộc phải lội nước đến bến xe buýt hoặc thuê taxi với chi phí đắt đỏ.

Anh Trần Minh Quân, một kỹ sư ở Mỹ Đình, cho biết: “Tôi phải lội nước ngập ngang bắp chân để ra đầu ngõ. Xe máy không thể di chuyển, nên đành bắt taxi đi làm. Bình thường 100 nghìn đồng là đủ, hôm nay tài xế báo gần 250 nghìn vì đường tắc và ngập”.

Ảnh: Thế Bằng

Chị Trần Minh Hạnh (phường Định Công, Hà Nội) than thở: “Sáng nay hai mẹ con dắt bộ gần 2 km mới đến được trường, giày dép, cặp sách ướt sũng. Con thì khóc vì muộn giờ, tôi thì lo không kịp đến cơ quan. Cứ mưa là y như cực hình".

Trong khi đó, một số cơ quan, đơn vị đã nhanh chóng ra thông báo cho phép nhân viên làm việc online. Nhờ vậy, nhiều người tránh được cảnh vật lộn giữa dòng nước ngập.

Chị Nguyễn Hồng Nhung (nhân viên truyền thông) cho biết: “Sáng ngủ dậy, tôi còn không biết ngoài trời mưa ngập như thế nào đã nhận được mail thông báo làm việc online từ lãnh đạo cơ quan. Đây là cách ứng phó hợp lý trong bối cảnh hạ tầng chống ngập của thành phố còn nhiều bất cập".

Ảnh: Thạch Thảo

Ảnh: Thạch Thảo

Anh Nguyễn Minh Đức (nhân viên IT, phường Cầu Giấy) cũng cho biết: “Khoảng 7h, trưởng phòng nhắn tin cho toàn bộ nhân viên làm online. Quyết định này rất hợp lý, vì tôi nhìn ra ngoài đường thấy ngập trắng xoá, nếu cố đi làm vừa nguy hiểm vừa muộn giờ”.

Tình trạng ngập úng mỗi khi mưa lớn đã trở thành “căn bệnh” kinh niên của Hà Nội. Dù nhiều dự án thoát nước được triển khai, nhưng hệ thống hạ tầng vẫn chưa đáp ứng kịp tốc độ đô thị hóa. Chỉ cần một trận mưa lớn là nhiều tuyến phố trung tâm lại biến thành sông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và kinh tế đô thị.

Người dân cho rằng, bên cạnh các giải pháp lâu dài về thoát nước, thành phố cần có kịch bản ứng phó linh hoạt hơn như thông báo sớm, điều tiết giao thông, hoặc khuyến khích cơ quan bố trí làm việc từ xa để giảm áp lực đi lại trong ngày mưa ngập.

Danh sách các điểm ngập sâu ở Hà Nội không thể đi qua trong sáng 26/8: Cao Bá Quát, Ngã 4 Phan Bội Châu – Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), ngã ba Mỹ Đình - Thiên Hiền, Trần Bình (UBND phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Yên Duyên (đường Vành đai 3), đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào UBND phường Hoàng Văn Thụ), phố Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai). Đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ), ngõ 165 Thái Hà, chợ xanh Thành Công, gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Nguyễn Trãi (Trường ĐHKHXH&NV - bên chẵn làn xe buýt), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Quan Nhân, hầm chui số 5 Đại lộ Thăng Long, hầm chui số 3 ĐLTL, hầm chui Km9+656 ĐLTL, hầm chui số 6 ĐLTL. Khu Tổng cục V - Bộ Công An, Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi - Nguyễn Xiển đến ngõ 214), Triều Khúc (đối diện Trường ĐH GTVT), Ngọc Hồi (SN611-673), Triều Khúc (ngõ 97 đến Ao Đình), Lê Lợi - Trần Hưng Đạo (khu vực chợ Hà Đông).

Đường Võ Chí Công ngập sâu trong sáng nay 26/8. Ảnh: N. Huyền

Quang Trung (từ ngã ba Phan Đình Giót - ngã tư Lê Trọng Tấn), Quang Trung (trước Trường THPT Nguyễn Huệ), Quang Trung (đối diện nhà ga La Khê). Tổ dân phố số 1+4 Phường Yên Nghĩa, Phố Xốm - đoạn đối diện tòa nhà Hải Phát, Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La), đường Quyết Thắng, Khu TT18, P.Phú La.