Ghi nhận của PV VietNamNet, ngày 1/11, mưa lớn kéo dài khiến nước từ thượng nguồn đổ về, buộc hồ Kẻ Gỗ phải tăng lưu lượng xả tràn. Hàng trăm nhà dân bị ngập sâu.

Tại xã Cẩm Duệ, nước lũ dâng cao, nhiều khu vực ven sông Ngàn Mọ ngập hơn 1,5m, người dân phải di dời tài sản lên cao để tránh thiệt hại.

Lũ lên nhanh khiến địa bàn xã Cẩm Duệ ngập trong biển nước.

Để chủ động phòng ngập, người dân hạ du hồ Kẻ Gỗ đưa hàng trăm ô tô lên các tuyến đường cao, dựng dọc hai bên đường. Nhiều máy móc, thiết bị cũng được bọc bạt, di chuyển đến nơi an toàn.

Em bé sơ sinh được lực lượng cứu hộ đưa đi sơ tán. Ảnh: CTV

Chị Trần Chi (trú xã Cẩm Duệ) cho biết, mưa lũ khiến ngôi nhà của gia đình sinh sống bị ngập sâu, trong khi đó, chị vừa sinh em bé được 20 ngày. Trước tình hình trên, chị đã nhắn tin nhờ lực lượng cứu hộ đến nhà giúp đỡ.

"Sáng nay, rất may lực lượng cứu hộ đã kịp thời đưa mẹ con tôi rời khỏi vị trí ngập lụt, đến nơi an toàn", chị Chi thông tin.

Nước lũ tràn vào nhà dân.

Ông Đặng Văn Thành (trú tại xã Cẩm Duệ) cho hay, mưa xối xả hai ngày qua khiến toàn bộ thôn nơi ông sinh sống bị cô lập. "Lo sợ tài sản bị nước lũ cuốn trôi, hư hỏng, tôi đã nhờ người thân điều khiển ô tô lên bờ đê hồ Kẻ Gỗ để phòng tránh", ông Thành nói.

Người dân đưa ô tô lên dọc các tuyến đường để tránh ngập nước.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Duệ, nước lũ lên nhanh khiến 19/26 thôn bị cô lập, nơi sâu nhất ngập gần 2m.

"Nước lũ lên nhanh khiến hàng trăm nhà dân bị ngập sâu. Phía ngoài đường liên thôn, nước đã ngập sâu khoảng 1,7m; nhiều nhà dân ngập khoảng 1,5m. Ngoài việc cố gắng di dời người dân lên vị trí an toàn, chúng tôi đang tổ chức lực lượng cấp phát lương thực, thực phẩm để bà con an tâm ứng phó với lũ lụt", lãnh đạo xã Cẩm Duệ thông tin.

Người dân đưa đồ đạc, ô tô lên đường để tránh ngập nước.

Theo lãnh đạo xã Cẩm Duệ, thống kê đến trưa cùng ngày, có hơn 2.900 hộ dân bị ngập lụt. Lực lượng địa phương đã sơ tán khoảng 780 hộ dân với hơn 1.400 nhân khẩu.

“Ngày hôm nay, hồ Kẻ Gỗ tiếp tục tăng lưu lượng xả lên 550 m3/s. Lũ vẫn tiếp tục dâng”, cán bộ xã Cẩm Duệ thông tin.

Cũng theo lãnh đạo xã Cẩm Duệ, trước đó, xuyên đêm 31/10, xã Cẩm Duệ huy động lực lượng hỗ trợ 226 hộ dân với 458 nhân khẩu tại các thôn Mỹ Sơn, Mỹ Trung, Quốc Tuấn, Chu Trinh, Ái Quốc, Trung Thành, Phú Thượng, Trần Phú, Phương Trứ, Quốc Tiến... đến nơi an toàn.

Địa điểm sơ tán là nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh trú bão lũ tại các thôn, hệ thống trường học trên địa bàn và các hộ dân có nhà cao tầng.

Nước lũ gây ngập nhà dân, có nơi ngập sâu gần 2m.

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng xã Cẩm Duệ chủ động cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng chốt chặn, không để người và phương tiện đi qua các đập tràn, tuyến đường đang ngập nước. Các tổ công tác thay phiên nhau bám điểm, bám địa bàn, đảm bảo an toàn cho người dân mọi thời điểm, dù trời mưa rét, đêm tối.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh cảnh báo, mưa lớn kéo dài khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập sâu vùng trũng và khu đô thị tăng cao. Người dân cần theo dõi sát các bản tin cảnh báo và chủ động ứng phó. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ được xác định ở cấp 2.